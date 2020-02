'The Walking Dead': Todo lo que debes recordar antes de ver la segunda parte de la décima temporada

Tras el parón habitual de invierno, 'The Walking Dead' retoma las emisiones de su décima temporada. La primera parte estuvo marcada por la muerte de Siddiq a manos de Dante, uno de los Susurradores infiltrados en Alexandria. Asimismo, la última vez que vimos a Daryl, Michonne y compañía en acción fuimos testigos de cómo gran parte del grupo caía en la trampa de Alpha y sus Susurradores, quedando la incógnita de si serán capaz de salir con vida. Además, la experta en el manejo de la katana se separaba de los suyos para embarcarse en una travesía a tierras desconocidas junto a Virgil.

1 El viaje de Michonne con Virgil

En las imágenes promocionales de lo que está por venir ya hemos podido ver cómo nuestros protagonistas, los principales enemigos de esta temporada. Igualmente, se puede apreciar cómo Negan sigue del lado de los antagonistas después de haber conseguido escapar. Con motivo del estreno de la segunda parte de la décima temporada, desde FormulaTV queremos

Michonne y Virgil en 'The Walking Dead'

En el último episodio emitido conocimos a Virgil, un hombre misterioso que salvó la vida de Luke cuando este estaba siendo atacado por varios caminantes. Esa fue la primera vez que le vimos en acción, pero no la única, puesto que se volvieron a encontrar con él en Oceanside cuando le descubrieron intentando robar una de las embarcaciones. Sin embargo, en lugar de hacerle pagar por su intromisión e intento de hurto, le dieron una oportunidad como recompensa por haber ayudado a Luke. No obstante, la desconfianza es el pan de cada día de nuestros protagonistas, por lo que le mantuvieron bajo vigilancia constante.

Durante ese tiempo, Michonne y Judith pudieron conocer un poco mejor la historia de Virgil, bajando la guardia y abriéndose en canal. En ese ambiente de confianza, el hombre confesaba residir junto a su familia en una isla fortificada, un lugar que, supuestamente, no se encuentra muy alejado. Además, allí poseen armas que podrían entregarles a cambio de la libertad, un trato que Michonne aceptó con tal de reforzar la defensa de Alexandria de cara a un nuevo enfrentamiento con Alpha y los Susurradores. De este modo, la ficción encaraba el final de la primera mitad de su décima temporada con Michonne emprendiendo ese viaje en barco junto a Virgil, dejándonos con las dudas de qué se encontrará.

2 La trampa de los Susurradores

Caen en la trampa de Alpha en 'The Walking Dead'

Gracias a la información aportada por Gamma, un pequeño grupo formado por Aaron, Carol, Connie, Daryl, Magna, Jerry y Kelly salieron en expedición en busca de la horda para atacar por sorpresa a los Susurradores. El plan no era mala idea, pero rápidamente se dieron cuenta de que no había ni rastro de ellos en el lugar que la mujer había indicado. De hecho, todo era una trampa en la que cayeron sin darse cuenta, pues Alpha les estaba esperando y sabía que no iban a dudar en salir corriendo detrás de ella, especialmente Carol, que todavía tiene mucha sed de venganza tras el asesinato de Henry.

De este modo, nuestros protagonistas fueron víctima del juego de Alpha y los Susurradores, terminando atrapados en una cueva repleta de decenas de caminantes. Carol arrastró a sus compañeros movida por esos impulsos que le han hecho actuar sin pensar en los últimos tiempos. Como el grupo forma una familia, todos fueron detrás para no dejarla sola, provocando que la vida de cada uno de ellos haya quedado en el aire desde entonces. Así pues, el destino de todos ellos es una de las grandes incógnitas de los nuevos capítulos, pues no sabemos cómo lograrán salir con vida de la cueva.

3 El trato de Negan con Alpha

Negan escapa de Alexandria en 'The Walking Dead'

Tras mucho tiempo encerrado, Negan logró ganarse poco a poco la confianza suficiente para poder salir de forma controlada de la celda en la que vive. Su carácter ha cambiado mucho desde entonces, reconociendo en alguna ocasión que lo único que le interesa es sobrevivir sin ninguna pretensión más. Sin embargo, asesinó sin querer a Margo cuando intentaba proteger a Lydia, por lo que su futuro quedó en el aire hasta que consiguió escapar. A partir de ese momento le vimos emprender camino en solitario, hasta que el joven Brandon dio con su paradero y decidió acompañarle. Su unión duró poco tiempo puesto que Negan le asesinó cuando vio que Brandon había matado a una madre y a su hijo. Ese fue el punto de inflexión que nos devolvió al Negan despiadado de antaño, con su chaqueta de cuero incluida.

Acto seguido vimos cómo los Susurradores habían dado con él, comenzando así una trama que también ha dejado en duda cuál es el actual destino de Negan. El hombre hizo todo lo posible para que Alpha le acogiera, llegando a enfrentarse a una dura prueba dirigida por Betta. Sin embargo, como su objetivo era unirse a los Susurradores, Negan no paró hasta que cumplió su propósito y Alpha dio el visto bueno para que se una a su manada. Ahora la duda radica en el papel que jugará dentro del grupo, es decir, si será uno más de ellos o supondrá un obstáculo para que Alpha logre derrotar a Alexandria.

4 La muerte de Siddiq

Dante asesina a Siddiq en 'The Walking Dead'

Uno de los momentos más duros y complicados de digerir fue la inesperada muerte de Siddiq. Tras la decapitación de sus amigos y compañeros, un suceso del que fue testigo de primera mano, el médico de Alexandria no vivía su mejor momento, de hecho, parecía anclado al pasado y traumatizado por aquel trágico acontecimiento. La culpa pesaba demasiado en su persona, pues se sentía responsable de la muerte de su gente al no haber hecho nada por ayudarles, sobre todo en lo que a Tara y Enid se refiere, con las que guardaba una estrecha relación. Ese sentimiento le llevó hasta el límite de intentar quitarse la vida, pero Rosita apareció en el momento oportuno para salvarle la vida.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era que fuese asesinado. En concreto, Siddiq moría a asfixiado por Dante, un Susurrador que se hizo pasar por un hombre con conocimientos en medicina para que le acogieran en la comunidad. De esta forma, no solo logró mantener informada a Alpha, también consiguió provocar el desconcierto manipulando el agua potable, realizando pintadas y desquiciando a Siddiq. La trama se resolvió pronto pues Rosita no tardó en descubrir el asesinato y la verdadera identidad de Dante, desvelándoles a los demás lo ocurrido. Además, el padre Gabriel, movido por la ira y el miedo, se tomó la justicia por su cuenta y asesinó a sangre fría a Dante.

5 La enfermedad de Ezekiel

El rey Ezekiel en 'The Walking Dead'

Desde el salto temporal y su ruptura con Carol, el rey Ezekiel ha sido uno de los personajes que más ha pasado desapercibido. El que fuera un líder pasional, optimista y ejemplar ahora ha quedado relegado a un segundo plano. No obstante, en la primera parte de la temporada intentaron darle un impulso convirtiéndole en protagonista de una de las tramas más tristes de los nuevos capítulos. Él mismo confesaba que tiene cáncer, una enfermedad que en el pasado ya sufrieron algunos miembros de su familia. La noticia llegaba como un jarro de agua fría pues, aunque han conseguido avanzar y lograr algunas mejoras, todavía no tienen las posibilidades técnicas para poder curarle o, por lo menos, tratarle.

Por si fueran pocas las malas noticias para el rey Ezekiel, ese posible futuro junto a Carol ha terminado por disiparse. De este modo, las pocas esperanzas de que se reconciliara con Carol se esfumaron tras una conversación de lo más fría después del entierro de Siddiq, en la que se despidieron de forma cordial. Además, en ese intercambio de palabras no tuvo las agallas suficientes para contarle lo que le está pasando a su salud. No obstante, en los rostros de ambos se veía el cariño y aprecio que se siguen procesando, pero fruto de todo ese amor que sintieron en su día cuando eran una familia, por lo que su historia de amor y su relación como pareja ha finalizado para siempre.

6 La marcha de Lydia de Alexandria

Cassady McClincy es Lydia en 'The Walking Dead'

La presencia de Lydia en Alexandria solo ha causado problemas. La joven era un arma de doble filo para los habitantes de la comunidad, pues Carol sabía que en ella residía el poder para tener controlada a Alpha. Sobre todo porque el amor de una madre por una hija es un lazo complicado de romper, incluso un alma tan despiadada como la que posee la líder de los Susurradores se mueve por el bien de su hija. Sin embargo, se arriesgaban a tener a una persona que podría traicionarles en cualquier momento y que, además, es odiada por la mayoría de los residentes en dicha comunidad.

Asimismo, lo que mantenía a Lydia en Alexandria era su unión con Henry, pero desde que el joven fue decapitado estuvo un tanto aislada del resto, siendo Daryl y Negan las únicas personas con las que se relacionaba y que le defendían. No obstante, cuando la joven fue manipulada por Carol para ganarse el favor de Gamma, Lydia se sintió tan dolida que decidió marcharse para siempre. Desde entonces desconocemos el paradero actual de la joven, por lo que podría seguir sola por el bosque o haber regresado junto a su madre. También podría ser la pieza clave que ayuda a Daryl y compañía a salir con vida de la cueva en la que se encuentran atrapados o, por el contrario, ser de ayuda para Alpha al desvelar todo lo que ha aprendido durante su tiempo residiendo en Alexandria.

7 Gamma descubrió la verdad sobre Alpha

Thora Birch es Gamma en 'The Walking Dead'

Espiar los movimientos del bando contrario fue una estrategia seguida por ambos grupos. Mientras Aaron intentaba averiguar cuáles eran los pasos de Alpha y su gente, Gamma hacía lo propio observando a los habitantes de Alexandria. Esto provocó un acercamiento entre los dos, regalándonos conversaciones bastante reveladoras. De hecho, Aaron intentó ganarse la confianza de la mujer explicándole los beneficios y las ventajas de vivir en una comunidad que busca prosperar alejada de la muerte. Sin embargo, el punto de inflexión y lo que hizo reaccionar a Gamma fue conocer que Lydia estaba viva y, por tanto, que Alpha les había estado engañando durante todo este tiempo.

Gamma confiaba plenamente en su líder, incluso aceptó sacrificar a su hermana y a su sobrino con tal de ser fiel a los Susurradores. Quizá esa decepción al saber la verdad fue lo que le llevó a mostrar su verdadero rostro y desvelar su nombre real, abriéndose en canal ante Aaron al contarle información privilegiada sobre su grupo y, supuestamente, indicarle el paradero de la horda de Alpha. En el aire quedaba la veracidad de sus palabras, aunque todo apunta a que Gamma puede cambiar de bando en los próximos episodios, sobre todo después de mostrar su lado más humano y confesar su arrepentimiento y sus ganas de querer ver a su sobrino, la única familia que le queda en este mundo.