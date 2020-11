The Weeknd actuará en el descanso de la Super Bowl 2021

El 7 de febrero de 2021, si todo marcha bien y la pandemia lo permite, está previsto que se celebre la gran cita del fútbol americano, la Super Bowl, que alcanza ya su 55º edición. Una cita anual, muy popular entre los estadounidenses y en gran parte del mundo, que ya tiene artista para el popular descanso: será el cantante canadiense Abel Makkonen Tesfaye, más conocido por el nombre artístico de The Weeknd, quien debutará por primera vez en este evento.

The Weeknd, artista de la 55º edición de la Super Bowl, en una de sus actuaciones

"Todos hemos crecido viendo las más grandes actuaciones en la Super Bowl y uno solo podía soñar con estar en esa posición", declaró el canadiense en un comunicado donde confesó sentirse "humilde, honrado y extasiado" ante esta nueva oportunidad profesional. "No podemos esperar para dar la bienvenida al artista ganador de múltiples premios, The Weeknd, al escenario del descanso de la Super Bowl LV", declaró por su parte Adam Harter, vicepresidente senior de deportes, medios y entretenimiento de PepsiCo.

"En colaboración con la NFL y Roc Nation, seguimos reimaginando cómo será el espectáculo del descanso, con algunos de los músicos más importantes del mundo. Esperamos que The Weeknd continúe elevando el listón, sentando un nuevo precedente tanto musical como visualmente, para la actuación más vista del año", añadió Harter. La gran cita tendrá lugar en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, donde The Weeknd se convertirá oficialmente en el sucesor de otros grandes artistas que han dejado tras de sí memorables actuaciones, como la de este mismo año, protagonizada por Shakira y Jennifer Lopez u otras anteriores protagonizadas por artistas como Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, Lady Gaga, Marron 5 o Justin Timberlake.

Un artista muy galardonado

A sus treinta años de edad, The Weeknd ha logrado hasta la fecha múltiples premios musicales, entre los que figuran tres Grammy, nueve Billboard Music Awards, dos American Music Awards y nueve Juno Awards. El artista, también compositor y productor además de cantante, llegó incluso a ser nominado a un Oscar en 2016, gracias a su tema "Earned it", compuesto junto a Ahmad Balshe, Stephan Moccio y Jason Daheala Quenneville. Una canción que formó parte de la banda sonora de "Cincuenta sombreas de Grey" y que llegó a posicionarse en el tercer puesto de la lista Billboard. De hecho, esta podría ser una de las canciones de su repertorio en el descanso de la Super Bowl, donde el cantante podría interpretar otros muchos de sus populares temas como "Blinding Lights", "Call Out My Name", "Starboy", "Can't Feel My Face" o "I Feel It Coming".