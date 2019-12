'The Witcher': La razón por la que Anya Chalotra rechazó usar una doble para los desnudos de Yennefer

Netflix ha esperado al ocaso del año para lanzar 'The Witcher', una de sus propuestas con mayor potencial para convertirse en un fenómeno de masas. Inspirada en la obra literaria de Andrzej Sapkowski, esta adaptación divide el protagonismo entre el brujo titular, Geralt de Rivia, la princesa Ciri y la hechicera Yennefer. En el caso de esta última, la actriz que le da vida es Anya Chalotra, que no ha tenido reparos en explorar la esencial sexualidad de su personaje.

Anya Chalotra es Yennefer en 'The Witcher'

El segundo episodio de la serie muestra el origen de los traumas de Yennefer, repudiada por su familia, para de ahí en adelante exhibir una brutal evolución. Uno de los elementos que reflejan ese salto es su forma de comprender el sexo como un elemento de poder, lo cual ha provocado que sea la protagonista con más escenas de desnudos a lo largo de la primera temporada.

Durante una entrevista concedida a Metro, Chalotra ha explicado cómo fue afrontar esas secuencias: "Tenía una doble para las escenas de sexo, y siempre estaba ahí." Sin embargo, la actriz británica optó por no contar con los servicios de la doble tras haber recurrido a ella en el primer encuentro sexual con Istredd: "En esa primera escena me di cuenta rápidamente de que no me sentía cómoda viendo a otra persona interpretando a Yennefer."

En lo alto

En cuestión de días tras su estreno, que tuvo lugar el 20 de diciembre, 'The Witcher' se ha consolidado como una de las series originales de Netflix mejor valoradas por el público, como evidencia la valoración de 8,8 que ostenta ahora mismo en IMDB. De esta manera, la ficción creada por Lauren Schmidt Hissrich iguala así los datos de 'Black Mirror' y 'Stranger Things', y justifica su prematura renovación por una segunda temporada, que se rodará en 2020.