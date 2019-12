'The Witcher': Claves para entender el universo de Geralt de Rivia que aterriza en Netflix

Magia, monstruos, acción, fantasía medieval... Un cóctel de sobra conocido, una fórmula de probada eficacia tanto en la gran pantalla como en televisión. Con estos argumentos nadie diría que The Witcher puede aportar algo diferente a este sobrepoblado género de ficción, pero los que conocen el producto de antemano saben que bien podría dar una vuelta más de tuerca al mismo.

Nacido del conjunto literario,, ha puesto en bandeja de plata a Netflix un vasto universo plagado de pequeñas historias. Estas tienen lugar en un mundo profundo, con un lore tan denso como interesante que nada tiene que envidiar a otros tan complejos como el de "El Señor de los Anillos".

Muchas son las voces que han apuntado a 'The Witcher' para llenar el vacío dejado por 'Juego de Tronos'. Si bien es cierto que por potencial es un lugar que podría ocupar, posee algunas características que la dotan de un cariz único. En FormulaTV te ofrecemos una aproximación a lo que ha sido la obra hasta la fecha, mostrando cuáles han sido las claves que han hecho que el gigante del streaming apueste tan fuerte por ella y todas las características que necesitas saber antes de adentrarte a su mundo.

1 Un mundo plagado de matices

Geralt de Rivia se enfrenta a Renfri en 'The Witcher'

Todo lo que ocurre en 'The Witcher' se desarrolla en una tierra a la que únicamente se denomina como Continente. En ella viven toda clase de criaturas como elfos y enanos, así como un amplio surtido de monstruos. Los hombres, por supuesto, tienen su papel en este universo como conquistadores de toda esta vasta extensión en la que terminaron por instaurarse como raza dominante. Estos se dividen en reinos y en un principio todo apunta a que los de Cintra y Nilfgaard serán los que aparecerán en este primera temporada como los más importantes.

A pesar de toda esta fantasía, donde también tiene su lugar magia, el universo en que se basa 'The Witcher' se caracteriza también por su cercanía a problemas actuales, como el racismo, la xenofobia o el sexismo. Un mundo rudo y áspero, donde muchas veces los humanos son peores que los bestias que lo ocupan.

Según Sapkowski, los géneros fantásticos y de ciencia ficción son un gran vehículo para presentar conflictos del mundo actual. Por ello para crear la saga en la que se basa la serie, el autor se alejó de los convencionalismos y tópicos que se tratan muchas veces en este tipo de contenidos, llevando la realidad a su mundo para ofrece toda una gama de grises y de dilemas morales que sentencian a sus protagonistas.

Lo que hace especial también al mundo de 'The Witcher' es la capacidad de sus personajes de escapar a toda esta vorágine de violencia. El humor y la ironía aparecen de forma recurrente en su argumento, así como un alto componente sexual que también formará parte de la ficción de Netflix.

2 Un (anti)héroe como protagonista

Henry Cavill es Geralt de Rivia, protagonista de 'The Witcher'

La serie no puede entenderse sin su personaje principal, Geralt de Rivia. Apodado como "el Lobo Blanco" o el "Carnicero de Blaviken", es un brujo. Para llegar a serlo, los de su especie son sometidos de muy pequeños al ritual conocido como prueba de las hierbas: una combinación de elixires y magia con un efecto muy agresivo y a la que muy pocos sobreviven. De hacerlo, su cuerpo sufre una serie mutaciones que los dota de habilidades sobrehumanas, además de hacerlos capaces de realizar algunos hechizos de magia básica conocido como signos o señales. Asimismo, las pociones también forman parte de su arsenal de combate para aumentar aún más sus capacidades.

Como el resto de brujos, Geralt porta dos espadas: una de acero para los hombres y otra de plata para los monstruos. A pesar de desempeñar una profesión necesaria como cazadores de bestias, los brujos son repudiados por el resto de seres que pueblan el Continente por lo que son. Además, se rumorea que no tienen sentimientos, algo que alimentan con el hecho de que empleen sus habilidades únicamente al servicio del dinero.

Con toda esta combinación de factores todo apuntaría a Geralt como un personaje temible. Y aunque lo es, pues es capaz de hacer cosas realmente malas, es bastante bueno. De hecho, lo que hace especial a Geralt es su capacidad de amar dentro del descarnado mundo de 'The Witcher', algo que sin embargo cubre su fachada exterior. Además posee un sentido del humor irónico que convierte a este en un personaje con muchas capas que explorar.

Según Henry Cavill, encargado de dar vida al protagonista, Geralt es un personaje complicado. Su mayor debilidad es esa capacidad de sentir emociones, cuando se supone que los brujos no deberían hacerlo. Además, Geralt es un personaje que aunque se supone es un mercenario que se dedica a matar monstruos, también busca hacer el bien e intenta tomar las decisiones correctas, algo que muchas veces no consigue a pesar de sus buenas intenciones.

3 Los libros, el germen de la serie

Anya Chalotra es Yennefer, la poderosa hechicera de 'The Witcher'

El punto de partida de 'The Witcher' es "La saga de Geralt de Rivia", un conjunto de ocho libros de fantasía heroica. Los dos primeros, "El último deseo" y "La espada del destino" son la base de la que partirá la primera temporada de la ficción. Ambos no son novelas como tal, si no que comprenden una serie de historias cortas con el brujo como protagonista.

En televisión todas ellas seguirán un hilo conductor principal que haga que funcione como un argumento único, algo en lo que tendrán mucho que ver las figuras de Yennefer (Anya Chalotra) y Ciri (Freya Allan), conectadas por el destino con Geralt (Henry Cavill). En los libros la relación que desarrollan los tres es muy especial y a buen seguro será algo que quedará reflejado. Todos ellos estarán así entrelazados por un destino que los une de forma irremediable.

Lauren Schmidt Hissrich, showrunner a cargo de 'The Witcher', ha recalcado en multitud de ocasiones que la serie presentará una gran fidelidad al material original, que será siempre mostrado con la mirada adulta que lo caracteriza. De hecho, muchos de los nombres de los episodios que ya se han conocido llevan por nombre el de algunos capítulos originales de los libros, lo que invita a pensar en la ficción como una gran adaptación.

4 Sus videojuegos, un trampolín mediático

Freya Allan es la princesa Cirilla en 'The Witcher'

Como ya hemos apuntado, la serie de Netflix tiene como base el conjunto literario de Sapkowski. Sin embargo, y a pesar de que el origen del universo parta de esta premisa, es justo decir que la obra del escritor polaco alcanzó una dimensión y alcance muy superior en su adaptación al medio del videojuego.

Los derechos fueron adquiridos por la compañía CD Projekt, que en 2007 lanzó "The Witcher" para Microsoft Windows. Cuatro años después, en 2011, fue estrenado "The Witcher 2: Assassins of Kings". No obstante, no fue hasta 2015, con el estreno de la última parte de la saga, "The Witcher 3: Wild Hunt", que la franquicia alcanzó un reconocido éxito mundial, llegando a vender más de 20 millones de copias alrededor del globo.

Los trilogía enfocó su labor en ir más allá del argumento creado por Sapkowski con una continuación de los libros en formato interactivo, ampliando así la obra del brujo. Todas las fortalezas de los libros se trasladaron así a un videojuego de rol, acción y fantasía magistral, que llegó a ser reconocido como juego del año del año en los The Game Awards 2015.

Aparte de su profundidad, con una mitología apabullante en muchos momentos, los que se introdujeron en el título se vieron cautivados por una narrativa cuidada hasta el extremo. Las pequeñas historias se convirtieron en las protagonistas de un videojuego que se atrevió a tratar todas las temáticas abordadas por los libros, poniendo muchas veces al usuario en tesituras donde tenía que escoger entre varias opciones de moral cuestionable y en la que no existía realmente ninguna buena.

Bonus Amplio abanico de monstruos

Geralt se enfrenta una kikimora en 'The Witcher'

Aunque es algo que ya se le presume, el universo de 'The Witcher' tiene todo tipo de bestias y criaturas que campan por sus tierras. Esto algo que según Hissrich ha sido escondido a propósito en los tráilers para reservar la espectacularidad de la aparición de alguno de ellos en pantalla, de manera que el impacto sea mayor en un primer contacto con el espectador.

Nosotros podemos adelantarte algunos de los que tienen muchas papeletas de aparecer. Por ejemplo la estrige, o lo que es lo mismo, una mujer transformada en un monstruo por una maldición. Los vampiros podrían hacer también su aparición, incluso en subtipos como al que pertenecen las lamias. Estas, en su caso, muestran apariencia de una muchacha atractiva, pero su forma natural es la de un murciélago grande de color negro con colmillos y garras afiladas.

Otro curioso tipo de monstruo es el que representan los sumergidos, que habitan en masas de agua tanto artificiales como naturales, de ríos y lagos a estanques y cloacas. Se piensa que estas criaturas son hombres ahogados, que de alguna manera vuelven de entre los muertos para acechar a los vivos. También se encuentran en el bestiario gallotrices, basiliscos, hombres lobo o incluso la kikimora, una especie de insectoide de grandes dimensiones que sí parece haber confirmado su presencia en la serie de Netflix en los tráilers.