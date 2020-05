El tierno reencuentro de Rocío Flores y su novio Manuel en 'Supervivientes 2020': "Te quiero con locura"

Noche de emociones a flor de piel la de este jueves 28 de mayo en 'Supervivientes 2020'. A las puertas de la final, el equipo del programa tenía reservada una promesa muy especial a los concursantes. Cada uno de los finalistas recibió la visita de un ser querido y en el caso de Rocío Flores se trató de su novio Manuel, lo que dio pie a un reencuentro de lo más emotivo y pasional.

Rocío Flores y su novio Manuel, en 'Supervivientes 2020'

"Estoy en shock. Me muero por darte un beso y un abrazo", reconocía la hija de Antonio David Flores, que seguía con atención el momento desde plató. Mientras tanto, Manuel demostraba los nervios propios de quien visitaba por primera vez un plató de televisión, sin dejar de repetirle a su pareja que todos estaban bien en casa. "Sé que esto te cuesta una barbaridad. Gracias por hacer esto por mí", agradecía Flores a través de la pantalla protectora.

La emoción fue a más cuando Jorge les presentó la "puerta de los abrazos", una pared de plástico mediante la que se pudieron abrazar por unos segundos e incluso dejar un bonito beso para el recuerdo, a petición de Jorge Javier. "Te quiero con locura. Te he echado de menos un montón", le recordaba Rocío antes de soltar una pulla sobre su aspecto: "Ese pendiente quítatelo, no me gusta nada, y el rapadillo ese tampoco me gusta", le espetó sobre su nuevo peinado ante las risas de los tertulianos en plató.

Gloria Camila para dos

En el turno de Ana María Aldón fue Gloria Camila, la hija de su pareja José Ortega Cano, la encargada de darle una calurosa bienvenida a España. Rocío Flores también pudo disfrutar de unos minutos charlando con su prima para ponerse al día. A pesar de que algunas actitudes de Ana María durante el concurso no convencieron del todo a Gloria Camila, la joven no dudó en mostrarles a ambas todo su apoyo a las puertas de la gran final, de la que cualquiera podría salir ganadora.