'Supervivientes 2020': Ana María Aldón destapa el motivo de su enfado cuando aterrizó en España

El pasado martes 26 de mayo, los concursantes de 'Supervivientes' aterrizaron en el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez entre estrictas medidas de seguridad. Incluso la policía tuvo que intervenir para que los seguidores del programa, además de un buen número de periodistas, no se acercasen más de lo debido a los recién llegados. Una de las que más afectadas se dejó ver en ese momento fue Ana María Aldón, que acabó rompiendo a llorar mientras entraba en la furgoneta del equipo acompañada por el resto de sus compañeros.

Ana María Aldón habla con Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes 2020'

Durante la gala de este jueves, Aldón explicó el motivo de su enfado y su llanto descontrolado nada más aterrizar en España. Resulta que alguien le comunicó, en el corto pero intenso trayecto del avión al coche, de que su hija había visitado el plató de un programa de Telecinco, lo que hizo que la concursante se temiese lo peor. "Yo no quería seguir, quería volverme para atrás", confesaba ante el interés de Jorge Javier Vázquez: "Oí que alguien me preguntaba qué me parecía que mi hija se hubiese sentado en un plató de televisión", apuntó emocionada.

Rápidamente, el presentador le quitó hierro al asunto y le contó cómo habían sucedido las cosas con Gema, su hija: "Estuvo en 'Sábado deluxe' y la entrevista fue muy tranquila. No creo que debas estar preocupada por nada. Se le llamó porque has llegado a la final de 'Supervivientes'. Si tienes en mente que se le haya llamado porque había alguna guerra, quítatelo de la cabeza, puedes estar muy orgullosa". Unas palabras que Ana María recibió con mucha alegría. "Te agradezco mucho tus palabras porque me das tranquilidad".

Una crueldad

En imágenes grabadas de su convivencia ya en España, Ana María recordaba el suceso y el enfado que le provocó junto a Rocío Flores. "¿Cómo rompes la barrera de los dos metros para decirme eso? Es que no quiero levantarme de la cama, no quiero seguir en el concurso ni nada. Me dan ganas de escaparme. ¿Por qué tienen esa crueldad?", reprochaba la mujer de Ortega Cano.