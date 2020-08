Todos los estrenos de Amazon Prime Video en septiembre de 2020

El retrato más irónico del mundo de los superhéroes está listo para regresar con su segunda temporada. 'The Boys' es el estreno más potente de Amazon Prime Video de cara a su calendario de septiembre, y no se hará de rogar, ya que sus tres primeros episodios estarán disponibles el día 4 y, a partir de ese momento, se podrán ver nuevos capítulos cada semana.

Homelander y Starlight en 'The Boys'

Un poco antes se incorporarán al catálogo de la plataforma de streaming títulos tan relevantes como 'The Americans' o 'Buffy, cazavampiros', que estarán disponibles en su totalidad. Más adelante, a finales de mes, aterrizarán dos apuestas patrias: 'Fernando', la docuserie que sigue al piloto Fernando Alonso en sus aventuras tras abandonar la Formula 1; y 'Vamos Juan', que pule la fórmula de 'Vota Juan' para ofrecer una sátira política redonda.

En cuanto a los lanzamientos cinematográficos, destaca la llegada del documental original de Amazon 'All In: The Fight for Democracy', que retrata los obstáculos que impiden que el derecho al voto sea igual para todos en Estados Unidos. Además, también aterrizarán películas recientes como el drama "Queen & Slim", la oscarizada "El escándalo" y la terrorífica "Feliz día de tu muerte 2".

Estrenos de series y programas

- 'The Americans' (T1-6 - 1/9)

- 'Buffy, cazavampiros' (T1-7 - 1/9)

- '¡Llama a la comadrona!' (T1-5 - 1/9)

- 'The Boys' (T2 - 4/9)

- 'Bones' (T1-12 - 15/9)

- 'Fernando' (Documental - 25/9)

- 'Vamos Juan' (T2 - 29/9)

- 'All or Nothing: Tottenham Hotspur' (Documental - 31/9)

Estrenos de películas

- "La vida secreta de las palabras" (1/9)

- "María, reina de Escocia" (5/9)

- "El escándalo" (7/9)

- "Ha nacido una estrella" (8/9)

- "Crazy Rich Asians" (8/9)

- "Cómo entrenar a tu dragón 3" (14/9)

- "Feliz día de tu muerte 2" (14/9)

- "Smallfoot" (15/9)

- 'All In: The Fight for Democracy' (15/9)

- "Queen & Slim" (21/9)

- "Perdiendo el este" (25/9)