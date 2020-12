Todos los estrenos de Movistar+ en enero de 2021

Movistar+ arranca 2021 manteniéndose fiel a su estilo. En el apartado de ficciones televisivas acogerá el estreno de una ficción propia, cumpliendo con su compromiso de estrenos mensuales, y también brindará aclamadas producciones internacionales. Y en el ámbito cinematográfico añadirá títulos inéditos a su catálogo, además de varios documentales centrados en figuras tan dispares como Stanley Kubrick o El Drogas.

Letitia Wright en 'Small Axe'

El título original de este mes será 'Los espabilados', la nueva ficción creada por Albert Espinosa, que llega precisamente en el décimo aniversario de 'Pulseras rojas'. En esta ocasión, el autor catalán cuenta la historia de un grupo de chavales que se escapan de un centro psiquiátrico para emprender una aventura expansiva, la cual se despliega a lo largo de siete episodios. En el reverso internacional se encuentra 'Small Axe', la antología dirigida y escrita por Steve McQueen ("Shame"), que expone las inquietudes de la comunidad negra de Londres entre comienzos de los sesenta y finales de los ochenta.

Entre las películas que llegarán a Movistar+ sin haber pasado antes por los cines se encuentran dos títulos muy llamativos: "Palm Springs", la aplaudida comedia protagonizada por Cristin Milioti y Andy Samberg, que en enero de este año batió, por una diferencia de 69 centavos, el récord de la mayor venta en la historia del Festival de Sundance, ya que Hulu y Neon se hicieron con ella por 17.500.000,69 dólares; y "La increíble historia de David Copperfield", lo nuevo de Armando Iannucci, el laureado creador de 'Veep'.

Estrenos de series

- 'El descubrimiento de las brujas' (Temporada 1 - 1/1)

- 'Un planeta perfecto' (Docuserie - 4/1)

- 'Small Axe' (Estreno - 7/1)

- 'El descubrimiento de las brujas' (Temporada 2 - 28/1)

- 'Los espabilados' (Estreno - 29/1)

Estrenos de cine

- "La increíble historia de David Copperfield" (1/1)

- "Black and Blue" (2/1)

- "Cuando apareciste tú" (3/1)

- "Recluso nº1: La redención de Danny Trejo" (3/1)

- "El soldado perdido" (4/1)

- "Along with the Gods: Los dos mundos" (5/1)

- "Along with the Gods: Los últimos 49 días" (5/1)

- "100% Wolf: Pequeño gran lobo" (6/1)

- "Kubrick por Kubrick" (7/1)

- "Antebellum" (8/1)

- "¡Desconectados!" (9/1)

- "Miss" (10/1)

- "Oro blanco" (11/1)

- "A pesar de la niebla" (12/1)

- "Tesla" (13/1)

- "Fisherman' Friends (Música a bordo)" (15/1)

- "Atrapado" (16/1)

- "Banana Split" (17/1)

- "Devuelve el anillo" (18/1)

- "In Fabric" (19/1)

- "El ingrediente secreto" (20/1)

- "Mamá te quiere" (22/1)

- "Una pastelería en Notting Hill" (23/1)

- "En los 90" (24/1)

- "El niño de fuego" (24/1)

- "La profesora de piano" (25/1)

- "Song to Song" (26/1)

- "Knight of Cups" (26/1)

- "Lucky Grandma" (27/1)

- "Palm Springs" (29/1)

- "El Drogas" (29/1)

- "Eternal Beauty" (30/1)

- "Lo que la noche esconde" (31/1)