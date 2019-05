Todos los estrenos de Netflix en junio de 2019

Tras pasar unos cuantos meses exentos de fenómenos globales, Netflix ha programado el regreso de varios de sus títulos más populares para junio. De esta manera, la plataforma de streaming da el pistoletazo de salida a un verano televisivo en el que también nos brindarán más adelante el desenlace de 'Orange Is the New Black' y las terceras temporadas de 'Stranger Things' y 'La Casa de Papel'.

'Paquita Salas', 'Black Mirror' y 'Jessica Jones'

Pero antes de que vivamos esos tres acontecimientos, podremos sumergirnos en varios universos igual de apasionantes. El primer gran estreno del mes es el de la quinta temporada de 'Black Mirror' (5/6), que regresa al formato de tres episodios, reuniendo a estrellas como Miley Cyrus, Anthony Mackie o Andrew Scott. En el apartado internacional también destacan el revival de la miniserie 'Tales of the City' (7/6), que vuelve a contar con Laura Linney, y la tercera entrega de 'Designated Survivor' (7/6).

También podremos vivir el retorno del intrigante thriller alemán 'Dark' (21/6) y el desenlace de 'Jessica Jones', último estandarte de Marvel en Netflix. Y si hablamos de potenciales bombazos, hay que sacar a relucir 'Cleptómanas', el nuevo drama adolescente de la plataforma, que ya ha triunfado en ese terreno previamente con propuestas como 'Por 13 razones' y 'Élite'.

Y eso no es todo, porque el mes de junio tendrá un especial sabor español con tres variadas propuestas: 'Elisa y Marcela' (7/6), la película de Isabel Coixet protagonizada por Natalia de Molina y Greta Fernández; 'El caso Alcàsser' (14/6), la docuserie de Bambú Producciones sobre el turbulento asesinato de tres adolescentes; y 'Paquita Salas' (28/6), que estrena una tercera temporada marcada por la renovación laboral de su protagonista.

Estrenos de series

- 'Los vigilantes de Malibú: La serie' (Estreno - 3/6)

- 'Black Mirror' (T5 - 5/6)

- 'Historias de San Francisco' (Estreno - 7/6)

- 'Sucesor designado' (T3 - 7/6)

- 'El Caso Alcàsser' (Estreno - 14/6)

- 'Aggretsuko' (T2 - 14/6)

- 'Dark' (T2 - 21/6)

- 'GO! Vive a tu manera' (T2 - 21/6)

- 'Paquita Salas' (T3 - 28/6)

- '7SEEDS' (Estreno - 28/6)

- 'Jessica Jones' (T3 - Por determinar)

- 'Cleptómanas' (Estreno - Por determinar)

Estrenos de cine

- 'Elisa y Marcela' (7/6)

- 'Pachamama' (7/6)

- 'I Am Mother' (7/6)

- 'Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese' (12/6)

- 'Criminales en el mar' (14/6)

- 'Cenicienta Pop' (14/6)

- 'Beats' (19/6)

- 'El canto del lobo' (20/6)

- 'La misma sangre' (21/6)