José Antonio Avilés ha vuelto a colocarse en la primera línea televisiva, de nuevo por las mentiras que ha ido narrando, presuntamente. Tras asegurar que era el creador de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', el televisivo decidió incluir en su currículum una nueva invención: 'Élite' le había fichado para interpretar a un traficante, según narró Antonio Vega, su expareja, en el plató de 'Sálvame naranja'.

Carlos Montero, Antonio Vega y José Antonio Avilés

El formato vespertino de Telecinco no quiso perderse el filón de sentar a Vega en el plató para que enumerase las falsas verdades que Avilés le contó durante su narración: "¿Qué es exactamente lo que José Antonio te dijo de la serie Élite'?", quiso saber Carlota Corredera. La respuesta del invitado no pasó de inadvertida ni para tertulianos ni espectadores: "Le habían contratado para siete capítulos y el tenía que hacer de traficante", aseveró para sorpresa de todos.

No obstante, la presentadora vio pertinente revelar que se había producido un intercambio de palabras con Carlos Montero, creador de la ficción de Netflix, para asegurarle que se trataba de una falsedad. 'Sálvame' decidió sentarle frente a Kopérnika, esa especie de polígrafo exprés, para conocer si estaba diciendo la verdad: la máquina reveló que no estaba mintiendo. Instantes después, los colaboradores se mostraron estupefactos ante el veredicto de la máquina.

"¿Y tú no flipaste?", se preguntó Gema López ante esas informaciones. "Cada día le salía algo nuevo. También me dijo 'vamos a cenar, que me han dado un programa en Netflix'", reiteró después. Asimismo, las funciones de Avilés en ese supuesto formato pasarían por mantenerse a cargo de la presentación, eso sí, sin concretar la fecha exacta en la que comenzaría a trabajar.

Avilés le contó a su ex que le habían contratado para 7 capítulos en la serie Élite, para hacer de traficante



CHILLO #yoveosalvame pic.twitter.com/7RQHtMRrYy — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 22, 2021

Creador de 'Rocío, contar la verdad...'

Una vez sentado delante del "pantallón", Corredera no quiso perder la oportunidad de preguntarle a Kopérnica si Vega decía la verdad cuando aseveraba que Avilés le contó que fue el ideólogo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. La máquina le dio la razón en esta ocasión también: "Lo vais a flipar porque es verdad", comentó la presentadora a los mandos de 'Sálvame'.