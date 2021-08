A pesar de que José Antonio Avilés ha querido evitar los conflictos con Antonio Vega, el peluquero ha vuelto a entrar en directo en 'Viva la vida' para responder a las cuestiones del resto de colaboradores del programa. Toñi Moreno, que se mostraba muy crítica con el joven que encandiló a Avilés, fue directa al grano preguntándole por qué ha sacado grabaciones íntimas del televisivo.

José Antonio Avilés y Antonio Vega

"Lo que este señor quiere es tener un plató de televisión", decía Avilés, antes de abandonar el sofá, muy nervioso. "Estás en tu puesto de trabajo, siéntate y no hables", le animaba la presentadora, sin éxito. "Si presentando todo lo que he presentado me ponen en duda, imagínate sin presentar nada. Por mi parte es una amistad especial y por su parte es un noviazgo", contestaba Vega, volviendo a dejar clara la relación que mantenían.

"Yo no lo he pedido nada, lo único que me ha dado es por todas las mentiras que me ha dicho", explicaba el peluquero, insistiendo en que todos los regalos que había recibido por su parte, él no los había reclamado. "Me ha mentido y ha jugado conmigo. No ha estado enamorado ni leches. Me ha engañado y me ha tratado como un títere. En tres meses, le han operado tres veces a su madre de cáncer", soltaba el peluquero también.

Avilés y su ataque de ansiedad

Al escuchar estas declaraciones, Avilés volvió al plató de 'Viva la vida' para responder al que fuera, según él, su exnovio. "Déjame ya tranquilo. El que ahora siente vergüenza de haber estado contigo soy yo. Sigue tu vida. Por cierto, tienes dos burofax por sacar material mío, porque eso es ilegal. Me voy a defender en un juzgado", decía el exsuperviviente, a gritos y mirando a cámara muy serio. Tras aquello, Avilés volvió a desaparecer del plató y acabó llorando en el lavabo.