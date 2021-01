Toñi Moreno pudo haber dado el salto a la política: "Me lo han propuesto desde ideologías diferentes"

Toñi Moreno se encuentra sin hueco en la televisión generalista después de que Mediaset España decidiera apartarla de 'Mujeres y hombres y viceversa' para colocar a Jesús Vázquez al frente de la nueva etapa. La presentadora está a la espera de recibir un nuevo reto profesional, aunque en un ámbito alejado de la pequeña pantalla sí ha recibido varias llamadas.

Toñi Moreno presentando 'Viva la vida'

La que fuera presentadora de 'Viva la vida' ha asegurado que podría haber dado el salto a la política si hubiera querido, ya que le han ofrecido en varias ocasiones unirse a diferentes partidos políticos. "Debo de confundir bastante porque me lo han propuesto desde ideologías diferentes", revelaba en una entrevista a Diez Minutos. "Me hace gracia porque no sé la imagen que doy para que dos partidos diferentes me lo propongan".

Moreno ha asegurado que, pese a que le gusta hablar de política en su intimidad, no se ve realizando ese trabajo. Es más, prefiere no posicionarse de lado de ningún partido. No obstante, sí que ha aprovechado para contar qué le diría a Pedro Sánchez si tuviera la ocasión: "Le diría que no es momento para pensar en otra cosa que no sea este país y que los políticos nos están dando un ejemplo nefasto".

¿Qué haría ella si estuviera al frente del Gobierno?

La presentadora ha criticado que muchos políticos solo "piensen en sacar un voto más o en que pase la tormenta para ver cómo pueden salvarse", algo que le "parece increíble". Es por ello que, si se encontrara al frente del Gobierno, formaría una mesa de expertos "de verdad": "Que digan qué medidas hay que tomar y dónde invertir el dinero que nos llegue de Europa".