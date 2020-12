Toñi Moreno: "Vasile ha decidido que me toca banquillo porque ha sacado a Messi, que es Jesús Vázquez"

Toñi Moreno lleva unos meses sin presentar ningún programa en Mediaset, pero lo cierto es que no ha dejado de estar vinculada con el grupo mediático en ningún momento. Recientemente ha participado en 'El programa de Ana Rosa' y en pocos días la podremos ver como una de las concursantes de la nueva temporada de 'La última cena'.

Toñi Moreno

A lo largo de 2020, Moreno ha presentado 'Mujeres y hombres y viceversa', trabaja en Canal Sur, ha sido madre y ahora ha publicado un libro sobre la maternidad. Para hacer balance de todo esto, la presentadora ha hablado con Ecoteuve, en la que ha contado cómo es actualmente su relación con Mediaset y ha dado sin tapujos su opinión sobre el mundo de la televisión.

"La realidad de este mundo de la tele es que hoy estás y mañana no. Te tienes que adaptar a lo que hay", afirma Moreno, quien ha dejado su piso alquilado de Madrid porque ahora "hay que apretarse el cinturón". Aunque se muestra muy satisfecha con su trabajo en el prime time de la cadena autonómica de Andalucía, se siente muy vinculada a Mediaset: "Yo pertenezco a esta gran familia, como dice Paolo Vasile. No he dejado de colaborar con ellos y por supuesto estaré encantada de estar ahí para lo que necesiten de mí".

"Ahora tengo que entrenar para cuando me necesiten"

La presentadora ha contado que nunca ha tenido contrato de cadena: "Cuando tengo trabajo, pues lo tengo, y cuando no, pues no". Se siente orgullosa de la visibilidad que le ha dado formar parte de proyectos de Mediaset y de todo lo que ha supuesto para su carrera, agradeciendo además que siempre le han dejado ser ella misma. "Ahora habrá decidido que me toca banquillo porque ha sacado a Messi, que es Jesús Vázquez, y no pasa nada. Yo lo que tengo que hacer es entrenar mucho para cuando me necesite", añade Moreno, esperanzada de volver a trabajar en Telecinco o Cuatro.