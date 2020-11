Toñi Moreno regresa a Telecinco para tratar el caso Cantora en 'El programa de Ana Rosa'

Toñi Moreno terminó su curso en Telecinco con la sustitución veraniega de 'Viva la vida', donde retomó el trabajo que ya realizó como presentadora de ese formato antes de dar el cambio a 'Mujeres y hombres y viceversa'. Ahora que el dating show se encuentra bajo la conducción de Jesús Vázquez, esta se ha quedado sin hueco en Mediaset, aunque ha regresado de manera breve para tratar el caso Cantora.

Toñi Moreno en 'El programa de Ana Rosa'

La presentadora acudía a 'El programa de Ana Rosa' para presentar su libro "¿Cómo ser madre después de los 40?". Sin embargo, con su visita, Ana Rosa Quintana aprovechaba para preguntarle su opinión sobre la polémica entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. "Conozco a Irene Rosales y hablo mucho con ella. Estoy muy cercana al sufrimiento que está pasando Kiko", aseguraba, comentando también que el mejor sitio para sacar a relucir la polémica no era en televisión. Aun así, puntualizaba que "tampoco sabemos lo que ha pasado antes para sentarse en un plató de televisión".

Moreno tenía claro que el principal enfado de Rivera no solo tiene que ver con la herencia y el dinero, poniendo de ejemplo el caso de Jesulín de Ubrique, quien estuvo junto a su padre en todo momento. Eso sí, aseveraba que la diferencia radica en que "no había rencor porque no había mala intención". "Cuando tú haces eso con tu madre, hay mucho más", tenía claro la presentadora, que no dudaba que hubiera un pasado de carencias afectivas por parte de la tonadillera.

Sin hueco en Mediaset

Antes de que llegara la pandemia de coronavirus, Toñi Moreno presentaba 'Mujeres y hombres y viceversa'. Sin embargo, el programa tuvo que detenerse durante el confinamiento, de modo que la presentadora se quedó sin trabajo al poco de regresar de su baja de maternidad. Durante este año, ha trabajado en Mediaset como colaboradora en 'Supervivientes: Tierra de nadie' y en la primera edición de 'La casa fuerte', además de la suplencia en 'Viva la vida'. Sin embargo, desde la vuelta de Emma García, no ha recibido una nueva oportunidad en el grupo.