Toñi Moreno confiesa el camino laboral que estuvo a punto de seguir antes de la televisión

En los últimos años, Toñi Moreno ha logrado consolidarse como una de las presentadoras más queridas de nuestra televisión tras haberla visto en espacios como 'Mujeres y hombres y viceversa', 'Viva la vida' o 'Amigas y conocidas' entre muchos otros. Aunque Moreno tenía claro desde los 14 años que quería formar parte del mundo audiovisual, su primera elección a la hora de escoger una carrera profesional fue totalmente diferente. El 28 de diciembre, el programa 'Un año de tu vida' realizaba un homenaje a la conductora del espacio, en el que varios compañeros de la profesión le enviaban mensajes realmente emotivos en los que descubriríamos alguna que otra curiosidad sobre la presentadora.

Toñi Moreno en 'Un año de tu vida'

Cuando Moreno terminaba de ver las imágenes, pasaba a desvelar lo diferente podría haber sido su vida si hubiese seguido estudiando la carrera universitaria que escogió: "Me he dejado llevar por la intuición siempre. No soy periodista de carrera porque no me lo podía pagar". Confesó que tomó su decisión teniendo en cuenta la cercanía: "Me apunté a Derecho porque era lo que tenía en Jerez y era algo que podía hacer mientras trabajaba en la televisión local de mi pueblo y ayudaba en casa", ha confesado Toñi Moreno.

A pesar de la decisión que tomó en aquel momento la presentadora, el destino quiso que formase parte de la pequeña pantalla y un día recibiese una llamada que cambiaría su vida profesional para siempre: "En tercero de derecho me llamaron para 'Andalucía directo' y dije que sí. Pensé: 'Ya volveré". Hasta hoy, me están esperando todavía en la puerta", ha bromeado la conductora de 'Un año de tu vida', quien a pesar de no haber estudiado nada relacionado con su empleo, ha conseguido aprender mucho de la profesión gracias a la gente con la que ha trabajado.

Su relación con María Teresa Campos

Entre los profesionales que han formado parte del vídeo homenaje a Toñi Moreno en 'Un año de tu vida' han aparecido rostros tan conocidos como Carlos Herrera, Mariló Montero o María Teresa Campos. Esta última siempre ha sido un referente para Moreno y ha recordado la relación que ha tenido con la veterana comunicadora: "Teresa y yo nos hemos tirado los trastos. El día que vino aquí, yo estaba temblando porque llevaba dos años desde que estaba en 'Viva la vida' que me había bloqueado el teléfono", ha explicado la conductora. "Yo dije: 'Esta mujer no puede estar enfadada conmigo' y nos reconciliamos. He aprendido mucho de Teresa, pero también he sufrido mucho ¿eh?", ha recalcado Moreno sobre su trabajo con la matriarca de la familia Campos.