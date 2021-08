La entrevista de José Ortega Cano sigue dando que hablar. En este caso, Toñi Moreno ha sido la encargada de aclarar una polémica que se generó tras la charla que mantuvieron en 'Viva el verano'. Al día siguiente de pisar el plató de Telecinco, el maestro llamó a 'El programa del verano', bastante enfadado, para señalar que él no quería ir a la televisión y reafirmar su amor y cariño por Ana María Aldón después de escuchar las críticas de los colaboradores del programa producido por Unicorn Content.

Toñi Moreno y José Ortega Cano

Esas palabras por parte del viudo de Rocío Jurado no sentaron nada bien a la conductora. "Entró enfadado y poco más le faltaba decir que le habíamos obligado a venir", empezaba diciendo Toñi Moreno durante la tarde del 28 de agosto de 2021 en 'Viva la vida', con la propia mujer del extorero al lado. "¿Cómo se gesta esa entrevista? Pues de forma habitual", añadía la periodista.

"Yo me acerco a tu casa, le digo: 'Maestro, vente a esta entrevista'. Interesaba su testimonio tras el documental de Rocío Carrasco, interesaba su trayectoria. Fue amable, se fue contento", aseguraba la presentadora de 'Viva la vida', defendiendo que ella no obligó a nadie a ir a plató. "Él no veta a ningún colaborador, ningún tema", añadía también Moreno.

¿Por qué reacciona así?

"Le molesta que al día siguiente destacan lo que te pasó en el programa", decía la presentadora a Ana María Aldón, buscando una explicación a la llamada telefónica que protagonizó el extorero. Por su parte, la colaboradora intentaba quitarle hierro al asunto y defender a su marido, comentando por qué se sintió pequeña durante la entrevista de Ortega Cano. "El amor de ellos fue muy grande y me faltó que me echara una mano por encima", sentenciaba Aldón.