En la época estival del año 2020, Toñi Moreno comunicaba en 'Viva la vida' que su relación con María José Campanario se había enfriado de forma súbita. "En el último tiempo ha estado como enfadada. ¿Te he hecho algo? ¿Te he fallado en algo? No lo sé", decía la presentadora, mandándole un mensaje directo a la mujer de Jesulín de Ubrique, esperando alguna reacción por parte de la odontóloga.

Toñi Moreno y María José Campanario

Casi doce meses después de aquella llamada de atención, Toñi Moreno ha aclarado en qué punto se encuentra con Campanario mientras se repasaba la trayectoria profesional de Carmen Janeiro. "Yo he tenido conversaciones con María José últimamente", empezaba diciendo, para advertir después que no iba a contar nada de lo que la catalana le ha contado. "Hemos recuperado un poco la relación que habíamos perdido", aseguraba también.

"Hacía mucho tiempo que no hablábamos, yo no quería molestarla", decía la presentadora andaluza, dejando claro que, por su parte, habría intentado retomar el contacto mucho antes con ella. "Me he encontrado al otro lado del teléfono a una persona con mucho dolor acumulado de muchísimo tiempo, con muchas cosas no resueltas", explicaba la conductora del formato producido por Cuarzo.

No a la comparación

A raíz de las palabras de Moreno y del debate que se había creado en el plató de 'Viva la vida', Terelu Campos quiso romper una lanza a favor de Belén Esteban y de la forma en la que ha educado a Andreíta, sin desmerecer los logros de Julia Janeiro. "Es una de las niñas más educadas, más estudiosas. Belén ha estado día a día ahí", decía la hija de María Teresa Campos. "Esa niña tiene relación con su hermana y con su padre. Es una niña maravillosa, muy inteligente, ha terminado su carrera con matrícula", añadía también Toñi Moreno, deshaciéndose en halagos con Andrea Janeiro Esteban.