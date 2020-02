Las duras pullas de Yiya contra Rocío Flores en 'Supervivientes 2020': "Más que Flores, es florero"

*En elaboración

La noche del jueves 27 de febrero, Telecinco emitió la segunda gala de ' Supervivientes 2020 ', en la que los concursantes tuvieron que despedirse de Vicky Larraz Yiya , después de que ambas se convirtieran en las primeras expulsadas. Antes de dicho momento, sin embargo,

Rocío Flores y Yiya, enfrentadas en 'Supervivientes 2020'

Ambas concursantes habían discutido durante su estancia en la isla, donde sus compañeros debatían sobre quien subiría a ver al pirata Morgan. Un momento en el que Flores, cansada de la actitud de autoritaria y despectiva de Antonio Pavón, decidió negarse a hacerlo incluso siendo la única que aún no había realizado el trayecto. "Que suban los que más fuerza tengan, como es tan importante y no hacemos distinciones entre hombres y mujeres...", replicó la concursante, momento en el que se desató la discusión con Yiya. "No repliques más cuando yo estoy hablando", saltó Rocío, ante lo que su compañera le reprochó que "haber dicho que tú no quieres ir, porque te crees con el poder de decir quien participa quien juega, quien hace y quien no". "Eres muy sibilina en todas tus formas. En vez de tirar baloncitos fuera, lo que tienes que hacer es dialogar más", la instó Yiya.

"Yo dialogo con todo el mundo con el que se puede dialogar", defendió Rocío, antes de señalar que "lo que no voy a hacer es montar un circo contigo porque a ti te convenga". "Tú consideras que somos apestados porque tú perteneces a una alcurnia superior", criticó Yiya, con sarcasmo, ante la incredulidad de Flores, que no dudó en devolverle sus palabras. "Te lo dije el primer día y no te lo digo más: yo no me considero más que nadie", declaró la concursante, ante lo que su compañera la tachó de "muy demagoga" y "populista" mientras que Rocío la calificó de "provocadora". Una disputa en la que también se vio implicado José Antonio Avilés a raíz de su buena relación con Flores, cuando Yiya apuntó a que "te has acercado a este señor para que a mí me echen, porque sabes que te interesa que me pire".