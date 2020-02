Las tramas que debe cerrar 'Homeland' en su última temporada

A comienzos de la década de los 2010, 'Homeland' fue todo un éxito indiscutible, causando sensación en los espectadores y cosechando dos Globos de Oro consecutivos y un Emmy, sin contar con los numerosos premios ganados por su reparto. Es verdad que, tras casi diez años en antena, el impacto de la ficción ha ido disminuyendo, pero sigue siendo uno de los buques inisignia de Showtime, que con el cierre de 'Shameless' y el fin de 'Ray Donovan' culmina una etapa dorada.

Carrie Mathison se enfrenta a situaciones límite en 'Homeland'

La despedida se ha hecho esperar, pues la previsión era que la octava y última temporada del drama de intrigas internacionales llegase en verano de 2019, pero se retrasó para mimar más este producto final. Finalmente, es a partir del 9 de febrero de 2020 cuando se comienza a emitir esta última tanda de capítulos -en España el 23 de febrero a través de FOX- con las que se cierra definitivamente la atribulada hoja de servicios de Carrie Mathison al servicio de la CIA.

El icónico personaje interpretado por Claire Danes no ha tenido un recorrido precisamente fácil a lo largo de las siete temporadas que preceden a este final. Su trastorno bipolar o la turbulenta relación con el teniente Brody casi han palidecido en comparación con sus recientes problemas como haber sido torturada a manos de los rusos. Con tantas idas y venidas, no está de más recordar algunas de las tramas que todavía están abiertas a la espera de ser retomadas para esta traca final.

La nueva Brody

Claire Danes luce un velo en la última temporada de 'Homeland'

La confianza no es un valor en alza en el complejo sistema de alianzas y espionaje que se establece en 'Homeland'. La presencia de agentes dobles y traidores ha sido algo recurrente en la narrativa de la serie desde que en su primera temporada se revelase que Nicholas Brody era un aliado de los terroristas. Desde que tuviera que afrontar esa sospecha, Carrie no ha podido fiarse de nadie, hasta el punto de que ya no puede hacerlo ni de ella misma.

En la anterior temporada, al regresar de su confinamiento en Rusia, la protagonista volvía claramente afectada a un nivel mental, hasta el punto de no ser capaz de recordar nada de lo que sucedió durante este cautiverio, e incluso tener problemas para identificar a Saul Berenson. Sus resultados erráticos al pasar por un clásico de esta serie como es el polígrafo podrían indicar que ahora Carrie es una agente durmiente de los rusos, una versión quintacolumnista de Brody que daría un sentido circular en la serie.

Buscando su lugar

Claire Danes como Carrie Mathison en 'Homeland'

Al comenzar, la premisa de la serie era seguir a Carrie como agente de la CIA encargada del contraterrorismo. No obstante, según avanzaron las temporadas su relación y su confianza en la agencia de espías norteamericana se fueron deteriorando, hasta el punto de que llegó a abandonarla. En las últimas temporadas apenas ha sido una consultora externa a la organización o una civil envuelta en sus casos.

No obstante, lo que siempre se ha mantenido y reforzado con el tiempo es la plena confianza en Saul, el veterano agente que ha ejercido de una suerte de mentor para ella. El personaje que interpreta Mandy Patinkin es quien pide a Carrie participar en el caso que se solventa en la octava temporada, y su influencia podría ser determinante para que, en caso de que su protegida no acabe traicionando a su país, se reconcilie y vuelva a trabajar para la agencia.

El destino de la presidenta

Elizabeth Marvel interpreta a la ya expresidenta Keane en 'Homeland'

Con el tiempo, la presencia de la administración política en los asuntos de la agencia ha ido siendo cada vez más y más visible en la serie. En las últimas temporadas ha ido creciendo en importancia el personaje de Elizabeth Keane, que lograba ser investida presidenta y desarrollaba una intermitente amistad con la protagonista. No obstante, al final de la séptima temporada se producía su caída definitiva, por la que dejaba la Casa Blanca en manos de un inquilino que gozase de mayor confianza.

Se sabe ya que este inquilino es el presidente Warner, a quien interpreta Beau Bridges. El nuevo líder del ejecutivo es quien decide atajar de forma prioritaria el problema que su país ha generado en Oriente Medio. Su posición parece bien asentada en el Despacho Oval, pero quizá podría ser interesante dar un cierre más contundente al arco narrativo de la tenaz y decidida expresidenta Keane que haga honor a su reciente importancia en la serie.

El fin de la guerra contra el terror

Numan Acar es Hassam Haqqani en uno de sus momentos más tensos y determinantes de la cuarta temporada de 'Homeland'

Como hemos dicho, el nuevo gobierno en 'Homeland' se ha propuesto acabar de una vez por todas el eterno conflicto de Estados Unidos con el terrorismo. Es por esto por lo que la acción se desplaza en la octava temporada a Afganistán, escenario sobre el que todavía están Hassam Haqqani y Tasneem Qureshi. Los más veteranos de la serie recordarán a ambos personajes de la cuarta temporada, siendo el primero un peligroso líder talibán y la segunda una agente aliada de la CIA que, finalmente, se revelaba como aliada del primero.

Sin embargo, en aquel momento su trama no acababa poniendo fin a sus actividades terroristas, como suele suceder en esta serie, por lo que su regreso en esta temporada tiene todo el sentido. En aquel entonces, Haqqani firmaba un pacto con la CIA que le exoneraba a él y a todos sus aliados, cerrando un fin de temporada agridulce que dejaba hasta a Saul dudando de si estaba en el lado correcto del tablero, si es que eso existe. Esta podría ser su oportunidad de desmantelar su organización terrorista o quizá incluso de firmar una paz duradera y más real.

La amenaza rusa

El cínico Gromov, interpretado por Costa Ronin, en 'Homeland'

Si esta pareja de antagonistas todavía ha quedado pendiente de juicio, se podría decir lo mismo de los de la temporada anterior, que se sumergía en las complejas relaciones e influencias entre los gobiernos ruso y estadounidense. Es verdad que detener a todos los oficiales corruptos de Rusia puede parecer un objetivo imposible, pero al menos Carrie podría solventar sus asuntos pendientes con quienes le torturaron en su estancia en el país euroasiático.

Teniendo en cuenta que, como ya hemos señalado, es más que probable que la dudosa lealtad de la exagente protagonista juege un papel central en la octava temporada, es lógico pensar que la inteligencia rusa tendrá alguna clase de papel, pese a que Afganistán sea el escenario principal. Aunque el encuentro más esperado es el que reuniría a Carrie con el Teniente Coronel Yevgeny Gromov, quien fuera su torturador y ha quedado con una aparente impunidad.

Una familia feliz

Carrie en un momento tierno junto a su hija

Desde que el personaje principal diera a luz a Franny, la hija que tuvo con el Teniente Brody antes de que muriese, su relación ha sido más bien atípica. Desde un rechazo y casi visceral odio por recordarle su turbulenta relación hasta ejercer de cariñosa y abnegada madre, lo cierto es que mantener la custodia de la menor le ha sido más y más difícil dada la puesta en duda de su juicio y su capacidad de cuidar de otra persona, dados los difíciles embrollos en los que constantemente se está metiendo y que casi acaban con ella repetidas veces.

Finalmente, la niña parece haberse quedado con la hermana de Carrie, Maggie, mientras que la agente ha renunciado a su custodia a cambio de poder verla de cuando en cuando. Un final bastante amargo, por el que la propia protagonista parecía haber reconocido su incapacidad de tener una vida normal y afrontar su maternidad. Reunir a madre e hija de forma permanente podría ser conceder el final feliz que la protagonista necesite.

¿Pero, de verdad va a quedar todo cerrado...?

Carrie y Saul, protagonistas de 'Homeland', en su última temporada

En un mundo televisivo en el que las franquicias y los reboots se imponen cada vez más, la posibilidad de un spin-off sobrevuela cualquier pretendido final. Con 'Homeland' no es menos, y los rumores de una continuación que permitiera a Showtime seguir explotando el cosmos de ficción de uno de sus mayores éxitos no se han hecho esperar.

En principio, la discusión parecía cerrada, al no haber ninguna confirmación o siquiera anuncio final al respecto. Sin embargo, recientemente los creadores, Alex Gansa y Howard Gordon, no negaron tajantemente la posibilidad al ser preguntados. De la misma forma, la actriz Claire Danes, ha negado ante el podcast Remote Controlled que el final vaya a ser completamente cerrado, aunque ve complicada su propia continuidad como Carrie Mathison, al priorizar la crianza de su hijo en un sitio fijo ante los continuos desplazamientos que requieren los rodajes en parajes cada vez más remotos.