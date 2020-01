18 series que finalizan para siempre en 2020

Aunque todos querríamos que nuestra serie favorita no terminara nunca, todo llega a su fin. El pasado año ya dijeron adiós ficciones emblemáticas como 'Juego de Tronos' o 'The Big Bang Theory', series con un largo recorrido en la pequeña pantalla y con millones de seguidores alrededor del mundo. El final de estas importantes producciones de la industria audiovisual son un claro ejemplo de que que ninguna ficción dura para siempre. A veces, incluso es mejor tener un cierre a tiempo y dejar un buen sabor de boca en los espectadores que alargar un producto sin sentido alguno.

1 'Vikings'

No obstante,antes de tomar dicha decisión. En algunos casos ese final está previsto de antemano, lo ideal para ofrecer un cierre elaborado, pensado y acorde que se aleje de finales apresurados. En otras ocasiones la pérdida de audiencia o la falta de ideas para continuar elaborando nuevas tramas son la excusa perfecta para dar por terminada una ficción. Por este y otros motivos,que se preparan para poner punto final a sus historias. Para que su adiós no te sorprenda de improviso, desde FormulaTV queremosde sus seguidores durante este 2020.

Protagonistas de 'Vikings'

Los vikingos más famosos de la televisión dicen adiós tras seis temporadas en emisión. 'Vikings', serie original del Canal Historia, cerrará para siempre las tramas que nos han permitido conocer a los guerreros nórdicos y que nos han hecho disfrutar con las incursiones, los saqueos y las guerras internas del fiero pueblo medieval. En este desenlace de la serie esperamos que todos los personajes tengan la conclusión que merecen y que las historias estén a la altura de la línea general de la ficción.

2 'Homeland'

Claire Danes como Carrie Mathison en la séptima temporada de Homeland

Dos años después de la emisión de su séptima temporada, 'Homeland' regresa el 9 de febrero con la que será su octava y última tanda de episodios. La ficción se ha hecho de rogar, pero sus seguidores podrán disfrutar de un cierre que ha sido completamente diseñado con todo tipo de detalle. De este modo, a finales de abril nos despediremos de sus protagonistas en un desenlace que estará centrado en la figura de Carrie Mathison (Claire Danes) y que vuelve a ambientarse en Afganistán, uno de los escenarios principales de la cuarta temporada.

3 'Bojack Horseman'

Protagonista de 'Bojack Horseman'

El 25 de octubre de 2019 aterrizaba en Netflix la sexta y última temporada de 'BoJack Horseman'. Sin embargo, la aclamada serie de animación para adultos no concluirá hasta el 31 de enero, momento en el que la plataforma de vídeo bajo demanda comparta la segunda parte de este último bloque de episodios. En este desenlace nos encontraremos con un BoJack consciente de que no puede seguir ahogándose en sus miserias personales, por lo que acudirá a rehabilitación y le veremos pasar por diferentes momentos emotivos.

4 'The Good Place'

Kristen Bell en 'The Good Place'

La comedia de NBC protagonizada por Kristen Bell y Ted Danson concluye sus emisiones tras su cuarta temporada. Después del habitual parón de invierno, 'The Good Place' retoma las emisiones de la última tanda de episodios el 9 de enero, por lo que se espera que el desenlace tenga lugar a finales de ese mismo mes. En estos capítulos podremos descubrir el destino de nuestros protagonistas, además de disfrutar de un final especial que tendrá una hora de duración y con el que esperamos se dé respuesta a todas las incógnitas.

5 'Cómo defender a un asesino'

Viola Davis en 'Cómo defender a un asesino'

Creada por Shonda Rhimes y protagonizada por la actriz Viola Davis, 'Cómo defender a un asesino' concluirá con su sexta entrega. Formada por un total de quince episodios, en esta temporada final la clase tutelada por la profesora Annalise Keating, personaje encarnado por Davis, afrontará su último semestre en la universidad, pero eso no significará que sus intrigas se vean suavizadas de cara a su despedida final. La ficción tiene un cierre previsto que promete satisfacer las demandas de sus seguidores.

6 'Modern Family'

Protagonistas de 'Modern Family'

Aunque en primera instancia estaba previsto que 'Modern Family' llegará a su fin con una décima temporada, que contó con una muerte y un embarazo imprevisto, la cadena ABC decidió otorgarle una tanda de episodios más para poder despedirse de sus seguidores con un adiós que promete ser de lo más emotivo. De este modo, la ficción concluye con su undécima temporada, en la que los protagonistas tendrán que afrontar nuevos retos, muchos de ellos propios de la evolución natural de la vida de cualquier ser humano.

7 'Blindspot'

Jaimie Alexander en 'Bindspot'

La quinta y última temporada de 'Blindspot', formada por trece capítulos, se estrenará en la cadena estadounidense NBC en verano. Creada por Martin Gero y protagonizada por Jaimie Alexander y Sullivan Stapleton, la nueva tanda de episodios de la ficción comenzará con un salto temporal de dos meses. Mediante esta estructura narrativa podremos ver a los personajes ya recuperados de los últimos acontecimientos. No obstante, conoceremos todo lo sucedido tras el final de la cuarta temporada gracias a diversos flashbacks.

8 'Agents of SHIELD'

Henry Simmons, Chloe Bennet y Elizabeth Henstridge en 'Agents of S.H.I.E.L.D.'

La historia nacida de Marvel y que ha dado lugar a 'Agents of SHIELD' concluirá con una séptima temporada que será emitida a lo largo de 2020. Esta última tanda de episodios estará formada por trece capítulos en los que podremos disfrutar con nuevas historias que pondrán el punto final a la ficción. Además, Jeph Loeb, productor de la serie, confirmó que tendrá un cierre emocional, donde tendrá cabida la diversión, pero también será muy desgarrador. Por tanto, todo apunta a que será una despedida por todo lo alto y dejará un grato recuerdo en sus seguidores.

9 'GLOW'

Alison Brie en 'GLOW'

La cuarta temporada será la última para 'GLOW', la ficción creada por Liz Flahive y Carly Mensch. La serie se ganó la aceptación de los espectadores gracias a la atractiva e interesante historia de Alison Brie y Betty Gilpin, una pareja de amigas que, tras superar el conflicto que las distanció en la primera entrega, se convierten en las líderes de un grupo de televisivas luchadoras. La entrega final de la serie partirá a raíz de las consecuencias de los hechos acontecidos en la tercera temporada, cuando culminaba la residencia del equipo de luchadoras en Las Vegas.

10 'Los 100'

Bob Morley, Tasya Teles y Chuku Modu en 'Los 100'

'The 100', una de las ficciones más populares de The CW, abandonará la parrilla televisiva tras la emisión de su séptima temporada. La serie ha conseguido ganarse seguidores y detractores por los giros tan sorprendentes, sobre todo en lo que concierne al destino de algunos de sus personajes. Las emociones no acabarán tras esa sexta temporada que dejó el listón alto, la última tanda de episodios pretende no dejar indiferente a nadie con un viaje repleto de curvas que dará por cerrado el arco argumental en su capítulo número cien.

11 'Lucifer'

Tom Ellis, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt y Inbar Lavi en 'Lucifer'

Basada en un cómic de DC y protagonizada por Tom Ellis, 'Lucifer' fue estrenada originalmente en la cadena FOX, pero cunado esta la canceló después de tres temporadas en emisión, Netflix decidió darle una nueva oportunidad. La plataforma de vídeo bajo demanda ofreció una cuarta temporada de trece episodios, aunque su recorrido no será mucho mayor, ya que se ha confirmado que la quinta será la última entrega y estará formada por un total de 16 capítulos. No obstante, esta decisión le permite a la ficción tener un cierre como se merece.

12 'Mentes criminales'

Protagonistas de 'Mentes criminales'

El 8 de enero daba comienzo en Estados Unidos la emisión de la última entrega de 'Mentes criminales'. La longeva ficción llegará a su fin con una temporada formada por un total de diez episodios y que será lanzada de forma muy concentrada, por lo que el desenlace se producirá el 19 de febrero. Ese mismo día los espectadores podrán disfrutar de la emisión de un doble capítulo, que resolverá las tramas abiertas y pondrá el broche de oro a la serie. Además, también se ha dado a conocer que surgirá un romance muy esperado y que el próximo criminal investigado se encuentra en el lado más oscuro.

13 'Por trece razones'

Dylan Minnette en 'Por trece razones'

Tras el estreno de su tercera temporada, Netflix planea lanzar una cuarta tanda de episodios que dará cierre a 'Por 13 razones'. La ficción surgió a raíz de una novela, pero lo que parecía ser un producto con un final planificado, derivó en nuevas entregas debido a la gran acogida que tuvo entre los suscriptores de la plataforma de vídeo bajo demanda. De esta forma, las posteriores temporadas dieron lugar a nuevas historias y misterios pero, por fin, todas esas incógnitas pendientes serán desveladas en esta última temporada.

14 'Empire'

Protagonistas de 'Empire'

El 24 de septiembre de 2019 daba comienzo la emisión de la sexta y última temporada de 'Empire'. Esta tanda de episodios estará marcada por la ausencia del actor Jussie Smollett, cuyo personaje ya fue eliminado de los dos últimos capítulos de la temporada anterior. El intérprete fue acusado de mentir a la policía tras denunciar una presunta agresión, por lo que los responsables de la cadena en la que se emite la ficción decidieron apartarle. No obstante, los seguidores de 'Empire' podrán disfrutar del resto del elenco en la despedida definitiva de la serie.

15 'Sobrenatural'

Jensen Ackles, Misha Collins y Jared Padalecki en 'Sobrenatural'

Este año también supone la despedida de una de las ficciones más longevas de la actualidad, 'Sobrenatural'. La serie protagonizada por Jared Padalecki, Jensen Ackles y Misha Collins dice adiós tras quince temporadas en antena, un final que se producirá el lunes 18 de mayo. Los propios actores reconocían que será una dura despedida después de tantos años ligados a sus personajes, pero el final de la serie será satisfactorio para todos aquellos que han estado acompañándoles durante todo este tiempo.

16 'Will & Grace'

Sean Hayes y Megan Mullally en 'Will & Grace'

El caso de 'Will & Grace' supone una segunda despedida, pues la ficción regresó en el año 2016 tras un supuesto final en el 2006. En octubre de 2019 la serie inició su recta final con una undécima y última temporada que mantenía a los protagonistas Will (Eric McCormack), Karen (Megan Mullaly), Grace (Debra Messing) y Jack (Sean Hayes). Tras el habitual descanso de invierno, el 6 de enero retomaba sus emisiones en las que seguiremos disfrutando con los líos habituales de sus personajes principales y con las críticas sociales y políticas, sobre todo las relacionadas con el gobierno estadounidense.

17 'Arrow'

Stephen Amell en 'Arrow'

Desde que comenzó sus emisiones en el año 2012 hemos podido disfrutar en la pequeña pantalla de uno de los personajes más emblemáticos del universo DC gracias a 'Arrow'. Protagonizada por Stephen Amell, que se mete en la piel de flecha verde, la ficción llega a su fin tras ocho temporadas. Esta última entrega, que arrancó sus emisiones a mediados de octubre de 2019 y que concluirá el 28 de enero en Estados Unidos, se encuentra compuesta por diez episodios. "Fadeout" será el título del capítulo que marque la despedida definitiva de la serie.

18 'Power'

Omari Hardwick, protagonista de 'Power'

La ficción protagonizada por Omari Hardwick también encara la recta final de su sexta y última temporada, que fue estrenada a finales del mes de agosto. En concreto, tras el parón por vacaciones, 'Power' retomó las emisiones el 5 de enero para ofrecer los cinco capítulos restantes que nos conducirán hasta el desenlace, que tendrá lugar el 2 de febrero. En estos episodios seguiremos conociendo el destino de sus personajes, que han formado un rico universo con caracteres complejos y dinámicos.