Carmen Borrego hace las paces con Payasín después del tartazo en 'Sálvame Okupa' y gana la 'Gourmet edition'

Los enfrentamientos en Telecinco son habituales, pero que una reconciliación tenga lugar en la cocina de uno de los implicados ya no lo es tanto. Carmen Borrego se enemistó con Payasín, el terrorífico payaso que aparece en 'Sálvame', cuando este le pegó un tartazo en la cara ella en 'Sálvame Okupa'. Sin embargo, la hija de María Teresa Campos quiso poner fin a esta disputa y le invitó a su casa para que le ayudara a preparar el postre para sus invitados como anfitriona de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'.

Carmen Borrego y Payasín en 'Ven a cenar conmigo'

"Me ha causado un shock", comentaba Borrego al verle en su cocina y quedándose sin saber cómo reaccionar: "No sé si asustarme o no asustarme". Le preguntó si venía en son de paz y explicó que fue ella quien le había invitado, "si no me habría muerto". Juntos prepararon el postre, demostrando que ya eran amigos, aunque Payasín se asustara cuando ella cogió el soplete por si estaba buscando venganza.

Teniendo una tarta aparte de los postres, la anfitriona pidió a Payasín que fuese él quien llevara la tarta primero a los invitados. Bibiana Fernández, Víctor Sandoval y El Dioni se quedaron impactados al ver esta inesperada aparición. Bueno, en el caso de Víctor mostró alegría y se levantó a besarle gritando: "¡Con el morbo que me da a mí este hombre!".

El tartazo de Víctor Sandoval

Víctor Sandoval y Payasín en 'Ven a cenar conmigo'

Borrego apareció y explicó al resto de participantes: "He conseguido hacer las paces son Payasín. Viene en son de paz. Le he dejado que salga con su tarta porque es su símbolo" y añadía que "reencontrarme con él es duro y quiero demostrar que tengo humor y no tengo nada en contra de Payasín". Sandoval quiso mostrar su apoyo, cogió la tarta y se la estampó contra su propia cara, sin provocar reacción alguna del resto de comensales. "Yo pensaba que los demás también lo iban a hacer", declaraba a cámara, asegurando que lo ha hecho para demostrar que también tiene sentido del humor. "¿Sentido del humor? Mis cojones son claveles. Imbécil. Víctor es tonto", decía El Dioni muy contundente.

Carmen Borrego gana la edición

Finalmente, el menú de Carmen resultó el más votado de todos, algo que le convertía en la ganadora de la edición con 25 puntos, respecto a los 22 de Bibiana y el empate a 18 de Víctor y el Dioni. La última anfitriona sorprendió con sus platos inspirados en Málaga, pero también son su actitud durante la velada, por lo que Saldoval le dijo a Borrego: "Te lo mereces por haber superado tus miedos".