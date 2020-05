La razón por la que Carmen Borrego se saltó el confinamiento pese a su positivo en coronavirus

El pasado 24 de mayo, María Patiño revelaba en 'Socialité' que Carmen Borrego, quien días atrás había vuelto a dar positivo en coronavirus, se había saltado el confinamiento. La presentadora aseguraba que la había visto entrar en una clínica de estética en el momento en el que ella salía, lo cual sorprendía enormemente a la gallega, pues su compañera de cadena debía estar realizando la cuarentena en su domicilio.

Carmen Borrego

Para tratar de esclarecer este asunto, 'Sálvame' se ha puesto en contacto con la hija de María Teresa Campos para conocer los motivos que le llevaron a saltarse el confinamiento. "Mi doctora me indicó que me hiciera un test rápido de coronavirus y hay un doctor en la clínica de estética que me lo hizo", revelaba. "Fui a la clínica de estética, me hice el test de coronavirus y me volví a mi casa".

De este modo, la colaboradora de 'Viva la vida' aseguraba que su razón era médica y su paseo se debió exclusivamente para poder cumplir con la prescripción de su doctora. "Que no se especule si he ido y para qué he ido porque ya lo aclaro yo", sentenciaba. "Ella me podía haber llamado perfectamente y yo se lo hubiera aclarado. No hubiera tenido el más mínimo problema en aclarárselo a ella personalmente. Se cuenta cosas y al final quedas tú como una irresponsable".

Recuperada de coronavirus

Después de conocer la explicación de Carmen Borrego, Carlota Corredera procedía a informar de la última hora de su estado de salud. La presentadora ratificaba la noticia de Jesús Manuel Ruiz, quien afirmaba que Borrego había superado el coronavirus. Además, Corredera también confirmaba que finalmente no habría exclusiva de la malagueña hablando de su aislamiento.