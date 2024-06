Por Beatriz Prieto |

Antena 3 emitió la novena gala semanal de 'Tu cara me suena 11' la noche del viernes 7 de junio, en la que Santiago Segura tomó el relevo de Àngel Llàcer en el jurado dada su baja por motivos de salud. Con Sergio Dalma y Eva Soriano presentes, tras actuar como acompañantes de Conchita y Valeria Ros, la cita concluyó con la proclamación de un vencedor, que unió tanto a los miembros del jurado como al público: Julia Medina, que sumó su tercera victoria gracias a su imitación de su compañera Conchita.

Julia Medina imita a Conchita en la gala 9 de 'Tu cara me suena 11'

, antes de que la andaluza se subiera al escenario, dado que había estado ayudándola con un "training VIP" para interpretar una canción que "es un grito para decirle a la gente que está pasando un mal momento que va a encontrar una salida, un rayito de luz donde agarrarse"., vaticinó Medina, a solas con Manel Fuentes , quien aseguró que "yo he visto los ensayos y te sale muy bien". "Pero porque", aclaró la concursante.

Medina incluso confesó que, cuando empezó a ensayar "Por las veces", "no podía cantarla sin llorar. Me emocionaba todo el rato, porque es una canción que habla de la superación, de haber dudado de ti misma y de empoderarte". "Me sentía muy identificada", se sinceró la andaluza, antes de subir al escenario y emocionar a todos los presentes con una imitación tras la cual Conchita corrió a abrazarla. "Ha sido precioso, lo has hecho perfecto", alabó la cantante, para después recalcar que "lo hace brutal y, aparte, para mí esta canción significa muchas cosas y escucharla aquí, con ella, me parece una justicia cósmica o poética, algo así".

"Absolutamente mágico"

"Ha sido maravilloso. Era de aplauso, era emocionante, absolutamente increíble", se sumó Carlos Latre, para después señalar aspectos de la imitación que Medina había clavado. "Me he puesto los casos, porque respirabas igual. Era alucinante. Como imitador te digo que es un orgullo ver una imitación tan bonita, tan bien hecha", confesó el juez, consciente de "lo que se siente cuando uno se siente reconfortado en su propia imitación, cuando sientes que lo estás haciendo muy bien y lo gozas".

"Es lo que se ha visto hoy: algo absolutamente mágico", remató Latre, con quien coincidió Segura al afirmar que "está impresionante lo que has hecho". Mientras, Lolita Flores ya le aseguró que le daría su doce, al que se sumaron los tres restantes de sus compañeros. La andaluza se situaba así en lo más alto antes de que el público le diera su tercera victoria al otorgarle también su máxima puntuación. No obstante, Medina decidió ceder su donación a Valeria: "Me apetece dárselo a alguien que en la clasificación no ha quedado muy bien, pero yo me río cada gala con esta persona dentro y fuera". "'Tu cara me suena' sin la comedia no sería nada", insistió la ganadora, ante una agradecida Valeria.