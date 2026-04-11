Programa relacionado
Tu cara me suena
2011 - Act
España
Entretenimiento
Popularidad: #4 de 2.174
- 570
- 9
No podía ser de otra forma: 'Tu cara me suena' ha estrenado temporada como reina indiscutible del viernes noche. No sólo lo dicen los datos de audiencia, que vaticinan una fuerte temporada con un 20,9% de share, sino las propias actuaciones. Los concursantes brillaron con luz propia e hicieron amena una noche llena de emoción, carcajadas y lágrimas por igual.
Hubo una clara ganadora en la gala que se coronó como nadie más: María Parrado. Su interpretación de Ana Mena con la canción "Carita triste", la cual conmovió al jurado y el público por igual. Su victoria le llevó a donar el premio de 3.000€ a la fundación FEDER en honor a su padre. "Ya no está conmigo pero siempre va a estar", reflexionó la famosa con algo de peso emocional en sus palabras. "Tuvo una enfermedad rara, así que quería dárselo a FEDER".
Una gala para recordar
- Nos colamos en el plató de 'Friends' y descubrimos los secretos del apartamento de Monica en el Friends Fest
- Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
- Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
La noche destacó con muchas más actuaciones dignas de ver. J Kbello se convirtió en uno de los favoritos del público y sobre todo de Ángel Llácer, quien posicionó su imitación de Daddy Yankee como lo mejor de la noche. Para él no fue tan fácil lograr semejante actuación. "He cogido un trauma con quitarme la barba. No lo hago desde hace siete años", confesó el artista.
Jesulín de Ubrique, que se estrenaba en el concurso por primera vez, también consiguió la admiración de muchos con su interpretación de Melendi, aunque no sin sus fallos y pequeños errores de novato. "Me vine arriba", reconoció tras destacar que han pasado treinta años desde su lanzamiento de su último y único tema.
Adelanto de la segunda gala
No íbamos a cerrar la noche sin un pequeño adelanto de lo que veremos próximamente. El clonador nos dejó echar un vistazo al futuro próximo y sabemos cuáles serán las interpretaciones de la segunda gala. Serán toda una serie de retos para los concursantes, quienes tendrán que destacar en un terreno aún más complicado de imitar.
Será difícil estar a la altura de las actuaciones más destacadas de esta semana, pero si algo nos ha enseñado 'Tu cara me suena' en estos trece años es que siempre nos pueden sorprender. El show continúa con todo.