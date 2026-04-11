Por Redacción |

No podía ser de otra forma: 'Tu cara me suena' ha estrenado temporada como reina indiscutible del viernes noche. No sólo lo dicen los datos de audiencia, que vaticinan una fuerte temporada con un 20,9% de share, sino las propias actuaciones. Los concursantes brillaron con luz propia e hicieron amena una noche llena de emoción, carcajadas y lágrimas por igual.

Hubo una clara ganadora en la gala que se coronó como nadie más: María Parrado. Su interpretación de Ana Mena con la canción "Carita triste", la cual conmovió al jurado y el público por igual. Su victoria le llevó a donar el premio de 3.000€ a la fundación FEDER en honor a su padre. "Ya no está conmigo pero siempre va a estar", reflexionó la famosa con algo de peso emocional en sus palabras. "Tuvo una enfermedad rara, así que quería dárselo a FEDER".

Los concursantes de 'Tu cara me suena 13'

Una gala para recordar

La noche destacó con muchas más actuaciones dignas de ver. J Kbello se convirtió en uno de los favoritos del público y sobre todo de Ángel Llácer, quien posicionó su imitación de Daddy Yankee como lo mejor de la noche. Para él no fue tan fácil lograr semejante actuación. "He cogido un trauma con quitarme la barba. No lo hago desde hace siete años", confesó el artista.

destacó como nadie en su imitación de Mika, la cual Chenoa aplaudió con grandes elogios. "Es un gustazo ver cómo pilotas tan joven", le elogió la cantante a la hora de juzgarle.nos dio la mayor cantidad de carcajadas de la noche gracias a su interpretación de Chiquetete, una imitación más desenfadada que el resto de sus compañeros.

Jesulín de Ubrique, que se estrenaba en el concurso por primera vez, también consiguió la admiración de muchos con su interpretación de Melendi, aunque no sin sus fallos y pequeños errores de novato. "Me vine arriba", reconoció tras destacar que han pasado treinta años desde su lanzamiento de su último y único tema.

María Parrado fue la ganadora de la primera gala de 'Tu cara me suena 13'

Adelanto de la segunda gala

No íbamos a cerrar la noche sin un pequeño adelanto de lo que veremos próximamente. El clonador nos dejó echar un vistazo al futuro próximo y sabemos cuáles serán las interpretaciones de la segunda gala. Serán toda una serie de retos para los concursantes, quienes tendrán que destacar en un terreno aún más complicado de imitar.

Será difícil estar a la altura de las actuaciones más destacadas de esta semana, pero si algo nos ha enseñado 'Tu cara me suena' en estos trece años es que siempre nos pueden sorprender. El show continúa con todo.