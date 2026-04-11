'Tu cara me suena' (20,9%) arranca imbatible una temporada más

Por Redacción | |

María Parrado en la primera gala de 'Tu cara me suena'

Prime time

La 1

Finde imposible Misión imposible. nación secreta 794.000 7,3% Finde imposible 2 M:i-2 (Misión: imposible 2) 340.000 5,5%

La 2

Cifras y letras423.000 4,1% Cifras y letras610.000 5,6% Plano general Lorena Berdún 290.000 2,5% Historia de nuestro cine: presentación Parranda 121.000 1,3% Historia de nuestro cine: película Parranda 136.000 1,4%

Antena 3

Tu cara me suena: calentando motores1.460.000 13,0% Tu cara me suena1.746.000 20,9%

Cuatro

First Dates533.000 5,1% El blockbuster The equalizer:el protector 774.000 8,0%

Telecinco

¡De viernes!967.000 11,8%

laSexta

La sexta clave341.000 3,6% laSexta columna' "Aznar'96:aquella españa de jose mari"601.000 5,5% Equipo de investigación ¿que pollo estamos comiendo? 463.000 4,2% Equipo de investigación El manager 269.000 3,4%

Late night

La 1

Artemis II vuelta de la luna304.000 11,0%

La 2

Historia de nuestro cine:coloquio Parranda 44.000 0,7% Grantchester22.000 0,5% Grantchester6.000 0,2% Las noches del monumental La banda de los 8 corazones solitarios del capitan guindilla 3.000 0,1%

Antena 3

Tu cara me suena362.000 12,3%

Cuatro

Cine Cuatro The yacht: la pasajera 223.000 5,3% Sportium game show76.000 3,3%

Telecinco

Gran madrid show115.000 4,7%

laSexta

Equipo de investigación El rey de la chatarra 224.000 4,8% Equipo de investigación Las 7 vidas de moreno 150.000 5,5%

Buen dato para 'El diario de Jorge', que se impone a Sonsoles

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano759.000 9,3% Valle Salvaje710.000 10,5% La promesa845.000 12,9% Malas lenguas801.000 11,4% Aquí la Tierra1.014.000 12,4%

La 2

Saber y ganar480.000 5,3% Grandes documentales333.000 4,2% El hotel cactus360.000 4,4% Fauna letal Sudafrica 280.000 3,8% Malas lenguas444.000 6,7% Sukha155.000 2,2% Trivial Pursuit236.000 2,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.217.000 14,2% Y ahora Sonsoles655.000 9,5% Pasapalabra1.476.000 18,5%

Cuatro

Todo es mentira561.000 7,1% Lo sabe no lo sabe338.000 5,1%

Telecinco

El tiempo justo653.000 8,3% El diario de Jorge688.000 10,4% ¡Allá tú!798.000 10,1%

laSexta

Zapeando574.000 6,8% Más vale tarde422.000 6,2%

Mañana

La 1

La hora de La 1356.000 18,7% Mañaneros 360451.000 16,0% Mañaneros 360863.000 11,6%

La 2

España sin asfalto El mosaico verde del sur 17.000 1,9% Zoom tendencias14.000 1,2% Relatos de zambia Pesos pesados de la naturaleza 29.000 1,8% Rios Miño 38.000 2,1% Aquí hay trabajo32.000 1,5% Universo uned32.000 1,5% Crecemos juntas:la serie35.000 1,6% El escarabajo verde Al borde del abismo 56.000 2,4% El western de la 2 Los profesionales de la muerte 89.000 3,1% El cazador78.000 1,5% El cazador183.000 2,2%

Antena 3

Espejo publico296.000 12,4% Entrevista Emiliano garcia-page 311.000 14,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Secreto iberico asado con manzana 768.000 17,4% La ruleta de la suerte1.527.000 22,7%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Politiqueo 16.000 1,2% Alerta cobra Codigo fantasma 21.000 1,2% Alerta cobra Operacion midas 32.000 1,7% Alerta cobra Riesgo 63.000 2,9% En boca de todos221.000 7,8%

Telecinco

La mirada crítica153.000 9,1% El programa de ar281.000 13,0% Vamos a ver352.000 11,4% El precio justo548.000 8,9%

laSexta

Aruser@s el humorning161.000 11,6% Aruser@s250.000 11,9% Al rojo vivo283.000 8,4%

Informativos

La 1

Informativo territorial 1674.000 12,1% Telediario 11.297.000 14,5% Informativo territorial 21.014.000 11,1% Telediario 21.148.000 11,7%

Antena 3

Noticias de la mañana269.000 16,2% Antena 3 noticias 12.139.000 24,1% Antena 3 noticias 21.730.000 17,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1512.000 8,0% El desmarque cuatro 1379.000 4,4% Noticias Cuatro 2340.000 4,5%

Telecinco

El matinal90.000 7,7% Informativos Telecinco 15:00750.000 8,4% Informativos Telecinco 21:00747.000 7,7%

laSexta

laSexta noticias 14h707.000 9,2% laSexta noticias:jugones524.000 5,8% laSexta noticias 20h570.000 7,5%

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