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Audiencias 'Tu cara me suena' arranca imbatible una temporada más

AUDIENCIAS VIERNES 10 DE ABRIL

'Tu cara me suena' (20,9%) arranca imbatible una temporada más

El concurso de imitaciones arrasa con '¡De viernes!', que casi lo duplica. "Misión imposible" pincha en La 1.

'Tu cara me suena' (20,9%) arranca imbatible una temporada más
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Sábado 11 Abril 2026 09:00 (hace 50 minutos) | Última actualización: Sábado 11 Abril 2026 09:44 (hace 6 minutos)

Audiencias Viernes 10 de Abril de 2026

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María Parrado en la primera gala de &#39;Tu cara me suena&#39;

María Parrado en la primera gala de 'Tu cara me suena'

Prime time

La 1

Finde imposible 794.000 7,3%

Finde imposible 2 340.000 5,5%

La 2

Cifras y letras423.000 4,1%

Cifras y letras610.000 5,6%

Plano general 290.000 2,5%

Historia de nuestro cine: presentación 121.000 1,3%

Historia de nuestro cine: película 136.000 1,4%

Antena 3

Tu cara me suena: calentando motores1.460.000 13,0%

Tu cara me suena1.746.000 20,9%

Cuatro

First Dates533.000 5,1%

El blockbuster 774.000 8,0%

Telecinco

¡De viernes!967.000 11,8%

laSexta

La sexta clave341.000 3,6%

laSexta columna' "Aznar'96:aquella españa de jose mari"601.000 5,5%

Equipo de investigación 463.000 4,2%

Equipo de investigación 269.000 3,4%

Late night

La 1

Artemis II vuelta de la luna304.000 11,0%

La 2

Historia de nuestro cine:coloquio 44.000 0,7%

Grantchester22.000 0,5%

Grantchester6.000 0,2%

Las noches del monumental 3.000 0,1%

Antena 3

Tu cara me suena362.000 12,3%

Cuatro

Cine Cuatro 223.000 5,3%

Sportium game show76.000 3,3%

Telecinco

Gran madrid show115.000 4,7%

laSexta

Equipo de investigación 224.000 4,8%

Equipo de investigación 150.000 5,5%

Buen dato para &#39;El diario de Jorge&#39;, que se impone a Sonsoles

Buen dato para 'El diario de Jorge', que se impone a Sonsoles

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano759.000 9,3%

Valle Salvaje710.000 10,5%

La promesa845.000 12,9%

Malas lenguas801.000 11,4%

Aquí la Tierra1.014.000 12,4%

La 2

Saber y ganar480.000 5,3%

Grandes documentales333.000 4,2%

El hotel cactus360.000 4,4%

Fauna letal 280.000 3,8%

Malas lenguas444.000 6,7%

Sukha155.000 2,2%

Trivial Pursuit236.000 2,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.217.000 14,2%

Y ahora Sonsoles655.000 9,5%

Pasapalabra1.476.000 18,5%

Cuatro

Todo es mentira561.000 7,1%

Lo sabe no lo sabe338.000 5,1%

Telecinco

El tiempo justo653.000 8,3%

El diario de Jorge688.000 10,4%

¡Allá tú!798.000 10,1%

laSexta

Zapeando574.000 6,8%

Más vale tarde422.000 6,2%

Mañana

La 1

La hora de La 1356.000 18,7%

Mañaneros 360451.000 16,0%

Mañaneros 360863.000 11,6%

La 2

España sin asfalto 17.000 1,9%

Zoom tendencias14.000 1,2%

Relatos de zambia 29.000 1,8%

Rios 38.000 2,1%

Aquí hay trabajo32.000 1,5%

Universo uned32.000 1,5%

Crecemos juntas:la serie35.000 1,6%

El escarabajo verde 56.000 2,4%

El western de la 2 89.000 3,1%

El cazador78.000 1,5%

El cazador183.000 2,2%

Antena 3

Espejo publico296.000 12,4%

Entrevista 311.000 14,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 768.000 17,4%

La ruleta de la suerte1.527.000 22,7%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1%

¡Toma salami! 16.000 1,2%

Alerta cobra 21.000 1,2%

Alerta cobra 32.000 1,7%

Alerta cobra 63.000 2,9%

En boca de todos221.000 7,8%

Telecinco

La mirada crítica153.000 9,1%

El programa de ar281.000 13,0%

Vamos a ver352.000 11,4%

El precio justo548.000 8,9%

laSexta

Aruser@s el humorning161.000 11,6%

Aruser@s250.000 11,9%

Al rojo vivo283.000 8,4%

Informativos

La 1

Informativo territorial 1674.000 12,1%

Telediario 11.297.000 14,5%

Informativo territorial 21.014.000 11,1%

Telediario 21.148.000 11,7%

Antena 3

Noticias de la mañana269.000 16,2%

Antena 3 noticias 12.139.000 24,1%

Antena 3 noticias 21.730.000 17,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1512.000 8,0%

El desmarque cuatro 1379.000 4,4%

Noticias Cuatro 2340.000 4,5%

Telecinco

El matinal90.000 7,7%

Informativos Telecinco 15:00750.000 8,4%

Informativos Telecinco 21:00747.000 7,7%

laSexta

laSexta noticias 14h707.000 9,2%

laSexta noticias:jugones524.000 5,8%

laSexta noticias 20h570.000 7,5%

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