'Tu cara me suena' (20,9%) arranca imbatible una temporada más

Audiencias Viernes 10 de Abril de 2026
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María Parrado en la primera gala de 'Tu cara me suena'
Prime time
Finde imposible 794.000 7,3%
Finde imposible 2 340.000 5,5%
Cifras y letras423.000 4,1%
Cifras y letras610.000 5,6%
Plano general 290.000 2,5%
Historia de nuestro cine: presentación 121.000 1,3%
Historia de nuestro cine: película 136.000 1,4%
Tu cara me suena: calentando motores1.460.000 13,0%
Tu cara me suena1.746.000 20,9%
First Dates533.000 5,1%
El blockbuster 774.000 8,0%
¡De viernes!967.000 11,8%
La sexta clave341.000 3,6%
laSexta columna' "Aznar'96:aquella españa de jose mari"601.000 5,5%
Equipo de investigación 463.000 4,2%
Equipo de investigación 269.000 3,4%
Late night
Artemis II vuelta de la luna304.000 11,0%
Historia de nuestro cine:coloquio 44.000 0,7%
Grantchester22.000 0,5%
Grantchester6.000 0,2%
Las noches del monumental 3.000 0,1%
Tu cara me suena362.000 12,3%
Cine Cuatro 223.000 5,3%
Sportium game show76.000 3,3%
Gran madrid show115.000 4,7%
Equipo de investigación 224.000 4,8%
Equipo de investigación 150.000 5,5%
Buen dato para 'El diario de Jorge', que se impone a Sonsoles
Sobremesa y tarde
Directo al grano759.000 9,3%
Valle Salvaje710.000 10,5%
La promesa845.000 12,9%
Malas lenguas801.000 11,4%
Aquí la Tierra1.014.000 12,4%
Saber y ganar480.000 5,3%
Grandes documentales333.000 4,2%
El hotel cactus360.000 4,4%
Fauna letal 280.000 3,8%
Malas lenguas444.000 6,7%
Sukha155.000 2,2%
Trivial Pursuit236.000 2,7%
Sueños de libertad1.217.000 14,2%
Y ahora Sonsoles655.000 9,5%
Pasapalabra1.476.000 18,5%
Todo es mentira561.000 7,1%
Lo sabe no lo sabe338.000 5,1%
El tiempo justo653.000 8,3%
El diario de Jorge688.000 10,4%
¡Allá tú!798.000 10,1%
Zapeando574.000 6,8%
Más vale tarde422.000 6,2%
Mañana
La hora de La 1356.000 18,7%
Mañaneros 360451.000 16,0%
Mañaneros 360863.000 11,6%
España sin asfalto 17.000 1,9%
Zoom tendencias14.000 1,2%
Relatos de zambia 29.000 1,8%
Rios 38.000 2,1%
Aquí hay trabajo32.000 1,5%
Universo uned32.000 1,5%
Crecemos juntas:la serie35.000 1,6%
El escarabajo verde 56.000 2,4%
El western de la 2 89.000 3,1%
El cazador78.000 1,5%
El cazador183.000 2,2%
Espejo publico296.000 12,4%
Entrevista 311.000 14,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 768.000 17,4%
La ruleta de la suerte1.527.000 22,7%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 16.000 1,2%
Alerta cobra 21.000 1,2%
Alerta cobra 32.000 1,7%
Alerta cobra 63.000 2,9%
En boca de todos221.000 7,8%
La mirada crítica153.000 9,1%
El programa de ar281.000 13,0%
Vamos a ver352.000 11,4%
El precio justo548.000 8,9%
Aruser@s el humorning161.000 11,6%
Aruser@s250.000 11,9%
Al rojo vivo283.000 8,4%
Informativos
Informativo territorial 1674.000 12,1%
Telediario 11.297.000 14,5%
Informativo territorial 21.014.000 11,1%
Telediario 21.148.000 11,7%
Noticias de la mañana269.000 16,2%
Antena 3 noticias 12.139.000 24,1%
Antena 3 noticias 21.730.000 17,5%
Noticias Cuatro 1512.000 8,0%
El desmarque cuatro 1379.000 4,4%
Noticias Cuatro 2340.000 4,5%
El matinal90.000 7,7%
Informativos Telecinco 15:00750.000 8,4%
Informativos Telecinco 21:00747.000 7,7%
laSexta noticias 14h707.000 9,2%
laSexta noticias:jugones524.000 5,8%
laSexta noticias 20h570.000 7,5%