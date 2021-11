Tras proclamarse como ganadora de la cuarta gala María Peláe imitando a Pastora Soler y cantando junto a ella, llegó el momento de darle al pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar la semana siguiente en la quinta gala de 'Tu cara me suena 9'. Quizás haya sido el día que más sorpresas ha tenido esta parte, pues han aparecido hasta un total de tres casillas especiales.

Los Morancos en el pulsador de 'TCMS' junto a Manel Fuentes

Como ya ha comentado en galas anteriores, Lydia Bosch (que había quedado última), pidió que no fuese alguien que cante en inglés, pero el pulsador no le hizo caso esta vez. Loles León dijo que quería otro hombre, pero tampoco hubo suerte... Las peticiones no surgían demasiado efecto, algo que Agoney Hernández tiene muy claro: "La semana pasada pedí a uno guapo y me tocó esto, así que esta semana prefiero no pedir nada.

- Lydia Bosch será Judy Garland.

- Loles León será Baccara (Casilla "Trae un amigo").

- Rasel será Imagine Dragons.

- Los Morancos (Casilla "Te lo robo") será Manzanita.

- David Fernández iba a ser Manzanita, pero será Rey Julien.

- Agoney será Rauw Alejandro.

- Nia será Antonio Machín.

- Eva Soriano será Aitana y Zzoilo (Casilla "Original y copia").

- María Peláe será Madonna.

Al ver la casilla de "Trae un amigo", Loles León dijo que no tenía ni idea de a quién traerá, pues asegura, entre risas, que cada vez tiene menos. Otra casilla fue la de "Te lo robo" que cayó a los Morancos. Después de que todos tuvieran ya sus artistas asignados, los hermanos decidieron quedarse con Manzanita, quien le había salido a David Fernández. Este tuvo que volver a tirar y le tocó Rey Julien.

El "encuentro" entre Rosalía y Rawl Alejandro

Por último, otra casilla especial que salió fue la de "Original y copia" a Eva Soriano con Aitana y Zzoilo. Uno de los dos vendrá la semana que viene para cantar junto a la concursante. Soriano, que iba caracterizada durante la gala 4 de Rosalía, dio un apasionado beso a Agoney en el momento que a este le salió en el pulsador Rauw Alejandro.