TVE pide disculpas tras las quejas recibidas por el personaje de Flosie en 'MasterChef Celebrity 5'

El humorista Florentino Fernández comenzaba la quinta edición de 'MasterChef Celebrity' como uno de los aspirantes más divertidos del programa, recogiendo así el testigo de otros compañeros cómicos de temporadas anteriores. Los seguidores del formato esperaban reírse a carcajadas con sus actuaciones y comentarios, pues Fernández acostumbra a ofrecer momentos de lo más graciosos. Sin embargo, el que estaba destinado a ser uno de los concursantes más queridos por sus bromas y actitud divertida ha terminado convirtiéndose en el foco de todas las críticas y comentarios negativos.

Florentino Fernández en 'MasterChef Celebrity 5'

Gracias a Flosie, personaje inspirado en Crispín Klander, una de las creaciones más recordadas del pasado televisivo de Flo, tanto el humorista como 'MasterChef Celebrity' han recibido multitud de críticas que denuncian una parodia homófoba e irrespetuosa con el colectivo LGTBI+. Así pues, cada vez que Flosie ha hecho acto de presencia en alguna de las entregas del programa, los espectadores no han podido evitar ver en este personaje un matiz homofóbico que lejos de ser divertido resulta completamente ofensivo.

La respuesta por parte del ente público no se ha demorado más y Toñi Prieto, Directora de programas de entretenimiento de TVE, ha declarado en el programa 'RTVE responde' que lamenta en profundidad que los espectadores se hayan podido sentir ofendidos por el personaje de Flosie, justificando que para nada era esa la intención. Además, el propio Florentino Fernández ha querido disculparse a través de un comunicado en el que expresa que nunca ha querido ofender a nadie y que lamenta si ha sido así, pues su único objetivo es hacer reír a la gente. "Tomo muy buena nota de ello porque constantemente tengo presente no ofender a nadie. Mi pasión es hacer reír, y siento profundamente este hecho. Anotado queda, y agradecido para seguir mejorando", explicaba Fernández.

Josie defiende a su compañero Flo

Ante la cantidad de críticas feroces que el talent show culinario y Florentino Fernández han recibido por el personaje ficticio que interpreta en cada gala, otro de los concursantes ha querido salir en defensa del programa y de su compañero. Se trata de Josie, que respondía a todos esos ataques argumentando que en ningún momento se ha sentido ofendido y que es uno de los aspirantes con el que mejor se lo ha pasado y con el que más se ha divertido. Además, el diseñador aclaraba que no está enfadado con Flo y que no cree que esté actuando con mala intención. "No entiendo cómo se puede interpretar algo como odio dentro de un programa que es lo más amoroso que he visto en 13 años de televisión. Además, esto es muy democrático: apagas la tele o la enciendes", zanjaba Josie.