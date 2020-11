TVE responderá a las críticas a 'MasterChef Celebrity' por el polémico personaje de Flosie

La quinta edición de 'MasterChef Celebrity' está cosechando muy buenas audiencias en el prime time de los martes en La 1, además de encadenar semana tras semana varios TT a nivel nacional, lo que demuestra que el formato sigue captando el interés de la audiencia. Pero no todo son buenas noticias para el talent culinario, y es que esta edición también ha tenido sus momentos polémicos, como el comentario tránsfobo de Laura Sánchez o la aparición en cada gala de Flosie, un personaje que ha inventado Florentino Fernández y que acosa a Pepe Rodríguez.

Florentino Fernández dando vida a Flosie, su polémico personaje en 'MasterChef Celebrity 5'

Desde que el humorista comenzó a dar vida a Flosie, las críticas inundaron las redes sociales, pues gran parte de los espectadores consideran que se trata de una parodia homófoba que perpetúa estereotipos y que puede resultar ofensiva para el colectivo LGTB. Muchos también apuntaron a que se trata de una imitación a Josie, el único concursante abiertamente homosexual de la edición. El estilista se ha pronunciado en 'La hora de La 1' sobre esta polémica y ha explicado que no considera que Flo esté imitándole y que no se siente ofendido. "No entiendo como se puede interpretar como odio algo en 'MasterChef', cuando es el programa más amoroso en el que he estado", ha sentenciado.

Pero ahora ha llegado el turno de que los responsables de RTVE den una respuesta a esta polémica, debido al alto número de quejas que han llegado al Defensor del Espectador de Televisión Española. Las explicaciones de los directivos de la cadena pública llegarán el próximo domingo 29 de noviembre a la 13:30 en 'RTVE responde', un programa conducido por Ángel Nodal que se emite en La 2 el último domingo de cada mes y en el que se abordan todo tipo de quejas, dudas y peticiones de los espectadores.

'MasterChef' llega a su recta final

Tras la expulsión de Celia Villalobos en el décimo programa, 'MasterChef Celebrity 5' ya tiene a sus seis semifinalistas y encara la recta final del concurso, del que solo quedan dos entregas más. Florentino Fernández, Nicolás Coronado, La Terremoto de Alcorcón, Ainhoa Arteta, Josie y Raquel Meroño lucharán por ser uno de los dos duelistas que llegarán a la final del próximo día 8 de diciembre para hacerse con la victoria y recoger el testigo de Tamara Falcó, la ganadora de la cuarta edición.