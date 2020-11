Josie se pronuncia sobre las cláusulas de 'MasterChef Celebrity 5': "Me explota un crowdfunding en mi cara"

Josie es uno de los personajes más fuertes para la quinta edición de 'MasterChef Celebrity' gracias a su carisma y sus cualidades que ha ido demostrando semana tras semana. Tales son las ganas que tiene el estilista de ganar el concurso que durante la octava entrega del programa fue uno de los participantes más estrategas al "robar" el producto principal que tenían todos en la cesta para realizar sus elaboraciones. A pesar de todo, se ha coronado como uno de los concursantes más queridos por sus compañeros, por los jueces y por los espectadores. Teniendo en cuenta las posibilidades que tiene el participante ha llamado la atención que haya "jugado" con la idea de ser el ganador del concurso durante su entrevista con Quequé en Cadena Ser.

La Lengua Moderna

El estilista ha sido uno de los invitados en "La lengua moderna", programa presentado por el humorista y Valeria Ros el 16 de noviembre. Durante su entrevista, el colaborador de 'Zapeando' ha bromeado sobre la cláusula que le impide revelar al vencedor del talent culinario: "He entrado ahora en el programa 9 y son 12 capítulos pero vamos, igual me echan en el próximo o igual he ganado, igual vete tú a saber", dejaba caer Josie. El conductor del espacio se ha sumado a la incertidumbre y ha seguido la broma del diseñador: "Igual tenemos al ganador de 'MasterChef Celebrity' aquí sentado".

Segundos después, el concursante de 'MasterChef Celebrity 5' ha rectificado para que no hubiera ningún problema con la productora encargada de realizar el programa emitido en La 1: "A ver, no puedo contar nada. Se me cae un crowdfunding. Me explota un crowdfunding en mi cara", reconocía el estilista. La cláusula del ganador del concurso de cocina es uno de los secretos mejor guardados de la cadena pública teniendo en cuenta que incumplirla supondría pagar a la productora una cuantiosa multa. Por ese motivo, Josie lo ha dejado bien claro en la entrevista con Quequé: "Mis labios están sellados".

Multa de 100.000 euros

El programa se graba varios meses antes, por ello los participantes del talent culinario firman un contrato comprometiéndose a no revelar quién es el ganador de la edición. José María, exconcursante de 'MasterChef 8' reveló en el diario "Última Hora" el 26 de junio de 2020, el motivo por el que no podía decir nada sobre el vencedor del concurso: "Muy sencillo, una cláusula de 100.000 euros es el mejor de los motivos. No me la voy a jugar. Es difícil saber quién ha ganado y no poder decirlo. No lo sabe ni mi pareja", afirmó el aspirante.