Josie responde tras las críticas a Flo por su imitación de Flosie en 'MasterChef Celebrity': "No me ofende"

Josie se ha convertido en el protagonista indiscutible de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity' gracias a su forma de ver la vida y sus increíbles dotes en la cocina. El diseñador se ha convertido en uno de los concursantes favoritos, tanto para los compañeros como para el jurado del espacio emitido en La 1, y es un firme candidato para hacerse con el ansiado premio de cocina. Por ello, el estilista ha acudido este martes 24 de noviembre a 'La hora de La 1' para ser entrevistado en directo por la periodista Cristina Fernández.

Florentino Fernández y Pepe Rodríguez en 'MasterChef Celebrity 5'

Lo ha hecho después de las feroces críticas que los responsables del talent show y en especial el concursante Florentino Fernández están sufriendo desde hace ya varias semanas. El cómico ha creado un personaje ficticio inspirado en Crispín Klander, que él creó en el pasado, bajo el nombre de "Flosie". Cada vez que ha hecho aparición el personaje enamorado/obsesionado con Pepe Rodríguez, los seguidores del programa se han quejado de su presencia ya que lo asocian a una imitación de Josie, por la similitud de los nombres. Por si fuera poco, los internautas consideran que se trata de una parodia homófoba e irrespetuosa con el colectivo LGTBI+ en general.

El diseñador ha respondido a las críticas que ha recibido su compañero en el magazine de La 1: "A mí no me está imitando con Flosie. Es verdad que hay un tema con el nombre, pero es lógico, porque me estaban llamando Fonsi, Jonsi...", ha aclarado este. "Flo no hace nada con mala intención. No estoy enfadado con él y es uno de los aspirantes con los que mejor me lo he pasado", ha declarado el estilista. "Si me está imitando, me está imitando muy mal. Yo no me ofendo", ha insistido Josie, que además no comprende de dónde se ha sacado la gente semejante idea ya que considera que 'MasterChef Celebrity' es un programa hecho con "mucho amor" lleno de "show y bromas". "No entiendo cómo se puede interpretar algo como odio dentro de un programa que es lo más amoroso que he visto en 13 años de televisión. Además, esto es muy democrático: apagas la tele o la enciendes", ha concluido el participante del talent.

TVE responderá también a las críticas a Flo

Debido a la insistencia de muchos de los espectadores, finalmente las acusaciones hacia el cómico han llegado al Defensor del Espectador de Televisión Española, figura encargada de transmitir las inquietudes de la audiencia sobre determinados aspectos de la cadena pública. En este caso, tal y como la cadena pública ha informado oficialmente, el próximo 29 de noviembre, los directivos de La 1 contestarán todo lo relacionado con al tema Flosie en 'RTVE responde' junto a Ángel Nodal a partir de las 13:30 horas.