Flosie le pide matrimonio a Pepe Rodríguez en 'MasterChef Celebrity 5': "No te digo no, pero tampoco que sí"

'MasterChef Celebrity' sigue el curso de la quinta edición, que se encuentra ya muy cerca de celebrar su gran final. Florentino Fernández mantuvo una semana más su controvertido personaje de Flosie que, en esta ocasión, volvió a sacar a florecer para mantener ese amorío tan característico con Pepe Rodríguez. Después de nueve semanas, el personaje ha llegado a pedirle matrimonio al chef.

Flosie, la parodia de Florentino Fernández, le pide matrimonio a Pepe Rodríguez en 'MasterChef Celebrity 5'

Durante la primera prueba, el programa puso en juego el delantal dorado, que permitiría al aspirante que lo vistiera tener el pase directo al programa siguiente aun si su equipo perdía en la prueba de exteriores. Fernández se posicionó a favor de conseguirlo, pero Jordi Cruz comentó que solo se lo daría a Flosie. Como si del doctor Jekyll y Mr. Hyde se tratara, Flosie emergió de las profundidades e hincó la rodilla en el suelo, sacando una caja que contenía en su interior un anillo de compromiso.

"Pepe, ¿quieres casarte conmigo en 'MasterChef'?", preguntaba Flosie al cocinero. Aspirantes y jurado presionaron al manchego para que dijera que sí, pero este tenía dudas: "Vamos a ir poco a poco. No te digo no, pero no te digo sí". Sin embargo, Pepe Rodríguez aceptó el anillo y se lo puso en el dedo, asegurando que necesitaba un tiempo para meditar esa decisión, lo que le daba al personaje cierta esperanza, ya que no era un no rotundo.

Ni Florentino ni Flosie: Se llama Flor

Florentino Fernández no solo tuvo su parte de protagonismo en la primera prueba, sino también en exteriores. La capitanía de su equipo fue asumida por Oriol Castro, con quien tuvo algún que otro encontronazo por su nombre. El chef no dejaba de llamarle Flor, lo que molestaba al cómico, que incidía en que su nombre es Flo. Sin embargo, por mucho que se lo repetía, el cocinero catalán seguía cometiendo el mismo error, lo que sacaba de quicio a Fernández y protagonizaba varios momentos cargados de humor.