Por Joan Centelles Martínez |

El Consejo de Administración de Televisión Española se reunió el pasado lunes 24 de junio para preparar la próxima temporada televisiva. Entre lo aprobado, destaca la tercera temporada de 'La Moderna', la renovación de los derechos de emisión del Tour de Francia o la cancelación de la emisión de 'Supernanny' para este 2024.

LaLiga

Otro de los temas tratados en la reunión ha sido el fútbol y LaLiga, tal y como informa El Confidencial Digital. Tras cuatro meses de negociaciones,, con los cinco votos en contra de los tres miembros del consejo del PP, la expresidenta Elena Sánchez y el consejero Martín Medem.

El proyecto propuesto por Mediapro no se ha aprobado en el consejo por considerarse "demasiado caro", según recoge el medio ya mencionado. La inversión prevista para la nueva temporada iba a ser de 3,8 millones de euros por los 38 partidos de LaLiga, es decir, de 100.000 euros por partido. Además, el acuerdo incluía fuertes condicionantes con respecto a los horarios de emisión, los patrocinadores y el veto de algunos equipos, algo que también ha provocado que el proyecto no saliera adelante.

Con esta propuesta, TVE no iba a poder emitir ningún partido del Real Madrid, del F.C. Barcelona, del Atlético de Madrid y del Valencia C.F. y no hubiera podido emitir partidos de equipos que jugaran en competición europea hasta que no fueran eliminados. La elección de cada partido, además, se debía realizar con un mes de antelación al menos y solo se podía emitir un máximo de 14 partidos de un mismo club.

Prime time cargado de entretenimiento

TVE seguirá apostando por el entretenimiento en su parrilla. El Consejo ha renovado 'Bake Off: Famosos al horno' por una segunda temporada por un monto máximo de 5.849.519,78 euros, después de cosechar un 11% de media de cuota de pantalla, y también ha aprobado 'La Silla Roja', un nuevo talent de copla con un presupuesto máximo de 4.573.648 euros.