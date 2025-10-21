TVE renueva 'MasterChef' por una decimocuarta edición y abre el casting

Por Fernando S. Palenzuela |

Si hay un formato de entretenimiento asentado en Televisión Española, ese es 'MasterChef'. El talent show culinario lleva en activo desde 2013, en donde no solo ha emitido 13 ediciones de anónimos, sino también ha expandido su universo al 'Celebrity', el 'Junior', 'Abuelos' e incluso un especial de Navidad. RTVE no va a dejar escapar el formato y, por ello, ha dado luz verde a la próxima temporada.

'MasterChef' continuará creciendo con una decimocuarta temporada que previsiblemente dará inicio al nuevo año de La 1. Pero lo primero que hace falta es conocer al grupo de aspirantes que buscarán darle un giro a sus vidas para dedicarse por completo a la cocina, razón por la que ya se ha abierto el proceso de casting.

Varios aspirantes de 'MasterChef 13'

Los futuros aspirantes a convertirse en el decimocuarto MasterChef de España tendrán que demostrar su valía entre fogones, primero de cara al casting y, después, durante los distintos retos que marque el programa. Tan solo dos de ellos conseguirán vestir la chaquetilla que los acredita como duelistas y enfrentarse al duelo final por el premio.

El jurado de la final de 'MasterChef 13'

Los datos de 'MasterChef'

La decimotercera edición coronó a Gabriela en una final en la que se jugó el premio con Bea., la publicación del libro de recetas y el Máster en Cocina, Técnica, Producto y Creatividad en la Basque Culinary Center. Bea e Ismael, el tercer clasificado, también recibieron una formación en dicho centro gastronómico.

'MasterChef 14' tiene entre manos el reto de frenar la bajada de audiencia que vivió en su última edición y que se está replicando en 'MasterChef Celebrity 10'. La última edición de anónimos reunió a una media de 793.000 espectadores y un 12,6%, lo que supone la edición menos vista y menos seguida de la historia. La final mantuvo el 15,1% de un año atrás, pero fue la primera vez que bajó del millón de espectadores, dado que fue vista por 864.000 de media.