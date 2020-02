TVG estrena 'Auga seca', una coproducción gallego-portuguesa sobre el oscuro mundo del tráfico de armas

La frenética actividad del puerto industrial de Vigo se ve interrumpida cuando Paulo Duarte, un joven portugués de 24 años, es hallado muerto en extrañas circunstancias. Teresa, su hermana, exige una investigación, pero al no encontrar respuestas -o más bien, quien quiera dárselas- se muda desde Lisboa al sur de Galicia para descubrir por sí misma qué hay detrás de un asesinato rodeado por la sombra del tráfico de armas. Así arranca 'Auga seca', un thriller de seis capítulos de 50 minutos dirigido por Toño López, coproducido por la gallega Portocabo y la portuguesa Sp-i, que se estrena este domingo 2 de febrero en TVG. "Es un policíaco de personajes, una historia que tiene su tempo, cargada de giros y sorpresas en la que nada es lo que parece", define el productor ejecutivo Alfonso Blanco.

Victória Guerra es Teresa, la protagonista de 'Auga seca'

El reparto está liderado por la lusa Victória Guerra, "una actriz increíble que va a ser una estrella mundial", augura el productor. "A través de sus ojos descubriremos qué oculta ese juego de máscaras, en el que los personajes evolucionan y se ven abocados a situaciones inesperadas". Uno de los implicados es Mauro Galdón (Monti Castiñeiras), el dueño de la empresa en la que trabajaba Paulo. En su afán por descubrir la verdad, Teresa contará con la ayuda de los inspectores Viñas (Sergio Pazos) y Ferreiro (Cris Iglesias). Eva Fernández y Santiago Romay completan este elenco híbrido, que por parte portuguesa cuenta con Adriano Luz, Joana Santos, João Arrais e Igor Regala. "Queríamos una serie que tuviera una pátina realista y los canales (TVG y RTP, donde se estrenó con gran acogida el pasado 17 de enero) fueron cómplices", agradece Blanco sobre una de las señas de identidad de la serie: "En Portugal hizo mucha gracia y en Galicia creo que va a gustar".

La idea surgió de una noticia real en un periódico: "Leí que en Portugal robaron un arsenal militar con toneladas de armas que tenían que ser destruidas, pero desaparecieron y nunca más supo", recuerda Blanco sobre una trama inventada que, si bien es cierto, parte de una oscura realidad: "En Portugal se sabe, y se cree que también desde Galicia, son lugar de salida de armas para las guerrillas del Congo y el cuerno de África".

Una conexión natural

El proyecto nace en la línea de Portocabo de apostar por la coproducción internacional. No en vano, son responsables de la exitosa 'Hierro' (Movistar+), "un proyecto muy grande para nosotros que nos cambió la dimensión", reconoce Blanco, y ya habían trabajado con RTP (Rádio e Televisão de Portugal) en la más modesta 'Vidago Palace', que además de emitirse a ambos lados del Miño fue un éxito de ventas internacional. "Nosotros llevamos tiempo trabajando en esa línea porque nos parecía una anomalía. No era normal que a nivel España no se hiciese una coproducción con Francia. Y fue 'Hierro'. Y no era normal que Galicia y Portugal no trabajaran, ni tampoco España y Portugal, que todavía no lo han hecho. Culturalmente, yo como gallego tengo más que ver con la gente de Porto que con alguien de Sevilla", resume el productor. Y añade: "Modestamente, con 'Vidago Palace' y 'Auga seca' le hemos pegado un meneo a esa barrera. La puerta ya se abrió".

El gallego Sergio Pazos interpreta al inspector Viñas

A nivel narrativo, Blanco afirma que la serie "funciona de forma muy natural en los dos territorios, porque culturalmente estamos muy cerca. Está rodada un 80% en gallego, un 20% en portugués, y en ambos sitios la emiten en su versión original. No se dobla nada, solo se subtitula por si alguien tiene problemas para entenderlo". Gracias a este modelo, Portocabo se benefició de los fondos Agadic (Agencia Galega de Industrias Culturais), a lo que sumó las ayudas de la Unión Europea a través del programa Europa Creativa MEDIA. Es la primera vez que una productora gallega consigue esta financiación para una ficción televisiva.

Es un momento increíble para el audiovisual gallego

"O que arde" de Oliver Laxe triunfando en los Goya, 'Néboa' en Televisión Española, 'O sabor das margaridas' esperando ya su segunda temporada en Netflix, que también prepara 'El desorden que dejas' con el creador de 'Élite', '3Caminos' a punto de comenzar su rodaje para Amazon Prime Video... El audiovisual gallego vive un evidente auge más allá de sus fronteras: "Hay mucho talento y para el tamaño de la población es muy llamativo. Fuera de aquí la gente me pregunta qué está pasando en Galicia", explica Blanco, quien pone en valor el trabajo sembrado durante años. "La Televisión de Galicia fue una cantera increíble. Durante años se generó un proceso industrial que no tuvo nada parecido en el resto de España. Series como 'Mareas vivas' funcionaban tan bien que se hacían 26 capítulos al año. Y como esa, cuatro series al año. Ahí nace un tejido de técnicos y actores muy formado que es el que ahora está triunfando", reflexiona Fosco, como se le conoce en el sector.

Los nuevos hábitos de consumo han provocado un cambio de paradigma en el sector. El público demanda singularidad y las cadenas apuestan por producciones con esencia, lo que abre puertas como las que Portocabo ha venido ocupando los últimos años. "El cambio nos pilló bien preparados", resume Blanco. "Ese centralismo de hace años, que parecía que si no estabas en Madrid no podías producir, ha desaparecido. Ahora los canales lo que buscan es justo la diversidad, hay tanta ficción que quieren elementos diferenciales. Buscan singularidad cuando antes buscaban algo más estandarizado", explica el director general. A su juicio, "para el sector es mejor que hayas muchas productoras que facturen dos millones de euros, a que haya una que facture 80".

Con vistas al futuro, 'Auga seca' está planteada "muy claramente" para una segunda y tercera temporada. "Es cierto que hay un caso que se cierra, pero lo ideal, si la serie funcionase, es hacer tres temporadas de seis episodios", reconoce Blanco, que confía en anunciar pronto las primeras las primeras ventas internacionales. Mientras tanto, Portocabo ultima la preproducción de la segunda temporada de 'Hierro', que este mes comenzará su rodaje en la isla con Candela Peña a la cabeza.