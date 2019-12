Twitter suspende a un usuario por desearle una "muerte violenta" al Baby Yoda de 'The Mandalorian'

Desde que Disney diera a conocer las primeras imágenes de Baby Yoda, nombre por el que se le conoce al pequeño personaje de 'The Mandalorian', ha conseguido hacerse con el protagonismo de la serie y con los corazones de muchos fans. Aunque no de todos, ya que un tuitero fue suspendido por bromear de forma excesiva sobre su disgusto por el personaje. El usuario en cuestión, Will Sloan, mantuvo unas palabras sobre el tema con el medio CTV News.

"Deseo que muera de forma violenta", expresaba Will Sloan respondiendo a un tuit de un artículo en el que se hablaba de Baby Yoda. Apenas 20 minutos después le llegaba una notificación por tener un "comportamiento abusivo", limitando sus funciones (como publicar tuits) temporalmente. "Básicamente era una broma y creía que era graciosa", expresaba el hombre, "me parece la cosa más estúpida por la que puedes ser vetado".

En ese medio, Sloan también criticaba la hipocresía de la red social, que veta amenazas contra personajes ficticios, mientras mensajes que atentan contra personas reales y colectivos minoritarios siguen en la red. "Por lo visto el tabú es reírte de marionetas que pertenecen a Disney", comentaba.

Two days now and absolutely NOTHING from @BenShapiro about Twitter silencing of one of Canada's most prominent Conservative voices for jokingly threatening (get this) a fictional cartoon puppet. #FreeWillSloan pic.twitter.com/7Bz4rMLhCn