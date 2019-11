'The Mandalorian' se quita el casco en esta imagen del rodaje de la segunda temporada

Aunque la primera temporada de 'The Mandalorian' haya dividido a los fans de "Star Wars" de todo el mundo debido al lanzamiento escalonado de Disney+, la segunda debería poder ser disfrutada por todos al unísono. Por eso, el equipo creativo detrás de la serie, liderado por Jon Favreau, ya está inmerso en el rodaje de los nuevos episodios, que, a pesar de no contar con fecha de estreno, no deberían hacerse esperar demasiado tras el desenlace de la primera entrega.

El protagonista de 'The Mandalorian' cabalga junto a Kuiil

El propio Favreau, creador de la ficción de Disney+, ha recurrido a su cuenta de Instagram para recordar que sigue trabajando sin pausa para que el horizonte galáctico no quede despoblado. En la imagen que ha colgado el director de "El Rey León" se puede apreciar con todo lujo de detalles el casco del mandaloriano protagonista, encarnado por Pedro Pascal, que se caracteriza por no retirarse nunca ese robusto complemento de la cabeza.

Tras generar una inmensa expectación, el primer episodio 'The Mandalorian' ya está disponible en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, mientras que en España tendremos que esperar al 31 de marzo para poder acceder a la temporada al completo. En ese momento, Disney+ desembarcará en nuestro país con su catálogo al completo, que incluye no solo el contenido de "Star Wars", sino la ingente suma de títulos integrada por Marvel, Pixar o la Disney clásica.

Implicado a todos los niveles

Debido a sus múltiples compromisos laborales, Favreau no tuvo la oportunidad de dirigir episodios de la primera temporada de 'The Mandalorian', recayendo esa responsabilidad en Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Rick Famuyiwa y Deborah Chow. No obstante, con el calendario más liberado, el creador finalmente se ha podido sentar en la silla de realizador en esta segunda temporada, que sí llevará su impronta como cineasta, aparte de su particular estilo como guionista.