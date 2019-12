El último 'GH VIP 7: El debate' se emite el jueves 26 y evita el enfrentamiento con 'La Voz Kids'

"En algún momento vendré con el debate final". Con estas palabras Jordi González despedía el último 'GH VIP: El debate' antes de la Gala Final, lo que levantaba las sospechas entre la audiencia sobre si habría o no dicho programa el domingo inmediato después a la final. Pues no, no lo hubo. Telecinco decía emitir "Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza".

Adara, ganadora de 'GH VIP 7'

Sin embargo, después de la espera de los fans, parece que ya hay fecha de estreno para la guinda de 'GH VIP 7' y será este jueves 26, ocupando así el lugar de la Gala. No obstante, había una teoría que apuntaba a que Mediaset colocaría el debate la noche del viernes, para así poder hacer frente a la segunda y última final de 'La Voz Kids', una estrategia nada rara teniendo en cuenta los movimientos de parrillas que han hecho ambas cadenas para enfrentarse y evitar confrontamientos.

'GH VIP: El debate' se convierte así en la emisión más potente de cara al jueves, ya que Antena 3 emitirá la película "Safe" y laSexta 'Pesadilla en la cocina', un enemigo acostumbrado a enfrentarse con el formato de Zeppelin. Mientras, en mismo grupo, Cuatro ha optado por una película infantil "Tadeo Jones y el secreto del Rey Midas", una opción muy inteligente para diversificar entre ambas cadenas el público: por un lado el segmento adulto y por otro el infantil.

Un programa muy cargadito

Por lo que han dejado caer en algunos programas de Telecinco, como en 'Viva la vida', o el propio Gianmarco en su entrevista en 'Sábado Deluxe', lo que veremos en el último debate de 'GH VIP 7' tiene pinta de ser bastante fuerte y, quizás, arroje algo de luz sobre el desenlace entre Adara y el italiano, ya que este ha revelado que la azafata estuvo muy fría con él en el programa. De hecho, parece que hay tal crisis entre ambos que el ex gran hermano ha decidido poner tierra de por medio e irse a Italia.