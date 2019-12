Gianmarco se va a Italia y cierra las puertas a Adara: "Las decepciones abren los ojos"

La gran historia de amor de 'GH VIP 7' ha durado menos de lo esperado. Gianmarco Onestini y Adara Molinero no están juntos, al menos físicamente. De hecho, no han llegado ni a hablar en persona tras la gala final. Así lo hizo saber el italiano en Sábado deluxe': "La esperé al acabar de grabar el 'El debate' y se fue sin decir nada", lamentaba el finalista de 'Grande Fratello'.

Gianmarco Onestini y Adara Molinero se besan en la gala final de 'GH VIP 7'

Gianmarco acudió al programa de María Patiño para expresar su decepción por los desplantes que, a su juicio, ha sufrido por parte de Adara en varias ocasiones. El concursante intentó hablar con ella después de la gala final y en el debate, pero ella se marchó con su madre. Con todo, admitió que ella quiso quedar en el hotel y fue él quien rechazó la invitación.

Ahora, Adara se encuentra en Mallorca con la idea de suavizar la situación con Hugo Sierra y solucionar todo lo relacionado con el hijo que tienen en común. Mientras tanto, el italiano no ha parado de subir canciones y mensajes a sus redes sociales mostrando su despecho. El último de ellos parece que es el adiós definitivo a esa breve relación que no pasó más allá de las puertas de Guadalix: "Ya no vale la pena dedicarte tiempo, no eres esa mujer que me enamoró, todo se acabó", suena una canción de fondo mientras Onestini viaja en avión rumbo a Bolonia.

Post de Gianmarco Onestini en Instagram

No ha sido su único movimiento de cara al público. Gianmarco ha borrado las fotos que tenía con Adara y ha dejado de seguirla, además de subir un último mensaje: "Las decepciones abren los ojos y cierran el corazón". Parece que Onestini ha cerrado la puerta definitivamente a esta relación. Por el momento, ha vuelto a Italia para pasar las fiestas con su familia y aún no tiene claro qué le deparará el futuro en España.

¿Qué pasó en el debate final?

El post-reality está dejando muchas incógnitas a los espectadores. Se desconoce si se ha celebrado la fiesta por el fin de programa, evento al que suelen acudir la mayoría de los participantes. Además, se sabe que el debate final fue grabado el viernes 20 de diciembre, pero aún no se ha emitido. Los concursantes del programa han empezado a dar pistas. Hugo Castejón avisó a los fans de Adara y Gianmarco de que la ganadora volvió a cambiar de opinión durante el debate. Onestini también mencionó el asunto en 'Sábado Deluxe': "La buscaba con la mirada durante 'El Debate', estábamos sentados cerca, y estaba fría".