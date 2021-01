Utilización de dobles: 8 veces que nos intentaron engañar en series de televisión

A lo largo de la historia de la televisión, los actores no siempre han estado disponibles para interpretar a sus personajes, ya sea por motivos profesionales, como un desacuerdo con los encargados de la serie, una escena que conlleva ciertos riesgos o un despido repentino, entre otras, o por razones personales, como problemas de salud, compromisos familiares o, incluso, lamentablemente, el fallecimiento del intérprete.

Ante situaciones como estas, no sorprende que los encargados de las series hayan recurrido a recursos como el cambio de actor para interpretar el mismo personaje o la muerte del mismo. Sin embargo, ha habido ocasiones en las que se ha intentado "engañar" al espectador con la idea de que el actor implicado estaba presente en la escena, utilizando dobles que ocultaban su rostro o se mantenían en un segundo plano para que la verdad pasara a un segundo plano. Por esa razón, en FormulaTV recopilamos algunos de estos curiosos casos, en los que se pretendía hacer pasar a un doble por un intérprete familiar para el público.

1 Los curiosos dobles de 'Friends'

Los dobles de Ross y Rachel en el interior del Porsche en 'Friends'

Aunque 'Friends' se estrenó el 22 de septiembre de 1994, su popularidad se ha reavivado en los últimos años gracias a su incorporación a múltiples catálogos de plataformas de streaming. Eso dio también oportunidad de reparar en detalles que habían pasado desapercibidos, como es el caso de los inesperados (y a veces algo descarados) dobles que se han empleado en algunas secuencias para sustituir a los actores principales. Así, en el vigésimo segundo episodio de la séptima temporada, nos topamos con una escena en la que Ross acompaña a Rachel mientras conduce el Porsche que Mónica recibió como regalo de su padre. Sin embargo, cuando ambos reciben un alto de la policía, en un plano general se puede ver cómo, en el interior del coche, no se encuentra la conocida pareja interpretada por Jennifer Aniston y David Schwimmer.

Una temporada después, en su quinto episodio, se puede apreciar algo parecido: podemos ver a Mónica y Phoebe conversando en el Central Perk pero, cuando se enfoca a la segunda en un contraplano, se puede apreciar como la persona a la que se dirige el personaje de Lisa Kudrow no es precisamente la actriz Courteney Cox. Algo similar pasa en el capítulo quince la novena temporada, en la que la sustituida es Rachel, durante una conversación entre Joey y Mónica en la que se mantenía en un segundo plano. De hecho, se puede ver cómo una mujer ocupa el lugar de Aniston, detrás de Matt LeBlanc, incluso sin llevar la misma ropa. Un cambio notable que incluso se arrastró hasta la última temporada, cuando se puede apreciar el rostro de la misma chica en el pasaporte de Rachel cuando esta va a coger el avión a París. Incluso Ross fue víctima de un cambio así en el décimo sexto episodio de la novena temporada cuando, reunidos los amigos en el Central Park, se realiza un plano general para mostrar la llegada de Mike, en el que Schwimmer ha sido suplantado por un hombre desconocido.

2 Paloma en 'ANHQV'

Isabel se topa con la doble de Loles León en el papel de Paloma en 'Aquí no hay quien viva'

El éxito de 'Aquí no hay quien viva' provocó que, irremediablemente, la salida de Loles León de la serie fuera muy sonada en su momento, tanto como su "sustituta". Su marcha no supuso el fin de su personaje, Paloma, en la serie. En lugar de acabar con la mujer de Juan, los encargados de la misma supieron aprovechar muy bien sus recursos para mantenerla con vida durante la tercera temporada, aunque fuera solo dejando que los personajes la mencionaran. Sin embargo, pronto pudimos "ver" de nuevo a la mujer de Juan en pantalla, aunque ya no era León la encargada de darle vida: la serie empleó a una doble, a la que siempre situaban de espaldas para evitar que mostrara el rostro.

El personaje irrumpía de nuevo en la vida de su familia, en plena relación de Juan con Isabel, cuando la hermana del primero la sacaba a traición del hospital para llevarla a casa, donde también se la podía ver con la cabeza ladeada, tumbada en una cama, para ocultar su cara. Un primer vistazo al que siguieron escenas en las que se apreciaba a la mujer de Cuesta sentada en una silla de ruedas, de espaldas a la cámara, hasta que por fin Paloma despertó del coma. Se emitió así un reencuentro de la inquebrantable mujer de Juan con la Hierbas, en la que, de nuevo, la mujer encargada de dar vida a la primera aparecía de espaldas, lanzando gritos con una voz que bastante poco tenía que ver con la energía de Loles León. Se iniciaba así una persecución de Paloma a la ahora pareja de su marido, que concluía con un accidental atropello y, capítulos después, la muerte definitiva del mítico personaje.

3 Bree en 'Mujeres Desesperadas'

Andrew y Danielle abrazan a la doble de Marcia Cross como Bree en 'Mujeres Desesperadas'

El caso de Bree, personaje de 'Mujeres desesperadas' interpretado por Marcia Cross, es especialmente curioso, dado que la actriz no abandonó la serie, sino que su sustitución por una doble fue puntual a causa de su embarazo. La intérprete se quedó embarazada de gemelos en pleno rodaje de la tercera temporada de la ficción de ABC. Por lo tanto, los guiones estaban escritos y el equipo tuvo que ingeniárselas para disimular su estado, ya fuera con objetos o planos cerrados, especialmente cuando el misterio de la temporada estaba centrada en Bree y en su recién estrenado marido, Orson (Kyle MacLachlan).

Sin embargo, Cross sufrió ciertas complicaciones que la obligaban a guardar reposo, por lo que la actriz invitó al equipo de producción a su propia casa, donde se recreó tanto el dormitorio de Bree como una habitación de hospital, en las que interpretó a su personaje en los episodios que le quedaban por grabar. El asunto se complicaba a la hora de grabar escenas en el exterior, por lo que el equipo recurrió a un recurso básico: emplear una doble a la que no se la veía el rostro. Así, en ciertos momentos de la tercera temporada, se podía ver a Bree acompañada por sus hijos o por Orson, aunque aparecía de espaldas o con el rostro tapado, dado que no se trataba de Marcia. Incluso, se despidió al personaje temporalmente con una curiosa secuencia en la que no se mostraba ni una sola vez su rostro.

4 Inés en 'Cuéntame'

La actriz Marieta Orozco como Inés en un episodio de 'Cuéntame'

El personaje de Inés Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó' ha tenido varios cambios de "rostro" a lo largo de la historia de la longeva serie. Comenzó siendo interpretada por Irene Visedo durante las ocho primeras temporadas, hasta que la actriz decidió retirarse. Fue entonces cuando la serie recurrió a Marieta Orozco, actriz que tomó el relevo, aunque de un modo curioso: la actriz ganadora de un Goya no mostraba su rostro a la audiencia.

La intervención de Orozco, antes de que Pilar Punzano fuera la siguiente intérprete de Inés, se dio en un único episodio de la décima temporada, en el titulado "Ha pasado un ángel". En él, el personaje de Inés intervenía en la recta final, donde aparecía de espaldas, saliendo de un taxi, antes de ser recibida entre abrazos por los miembros de su familia. Una escena no muy extensa, en la que Orozco apenas mostró levemente el perfil, sin dejar claro del todo que no se trataba realmente de Irene interpretando su mítico personaje.

5 Ernesto en 'Gran Hotel'

Ernesto abandona 'Gran Hotel' al principio de la tercera temporada

El 22 de junio de 2012, fallecía a los 72 años el actor Juan Luis Galiardo, uno de los intérpretes de 'Gran Hotel', serie en la que daba vida al maître Ernesto Valera. El hombre incluso llegaba a declarar su amor hacia Ángela, personaje interpretado por Concha Velasco, regalándole unos pendientes en la segunda temporada, grabada antes de su fallecimiento. Sin embargo, la triste partida del actor obligó al equipo a despedir al personaje, en una escena en la que la gobernanta del hotel fue la protagonista, y en la que un doble tomó el lugar de Galiardo, sin mostrar su rostro. De ese modo, el primer episodio de la tercera temporada de 'Gran Hotel' despidió a Galiardo y a Ernesto con una carta leída por Ángela, en la que el maître se despedía de ella mientras veíamos escenas de Valera abandonando el complejo en la misma moto en la que llegó.

En dichas imágenes se pudo apreciar incluso al personaje de perfil, entre los árboles, sin que apenas se pudiera distinguir que, en realidad, no se trataba de Galiardo, mientras el personaje de Velasco lloraba su marcha, algo que seguramente no le habría costado interpretar. "Nos llevamos de Juan Luis el recuerdo más bonito. No le importaba estar malito, su vida era estar en 'Gran Hotel'. Cada vez que su salud empeoraba llamaba para que no le echáramos del hotel", recordaba la actriz, en una rueda de prensa de presentación de la tercera temporada, en la que confesó que, aunque su relación con Juan Luis había sido mala durante unos años, la ficción de Antena 3 los había reconciliado y "me he quedado con el recuerdo de haber recuperado a un amigo que conocí con 18 años".

6 Charlie Sheen en 'Dos hombres y medio'

El personaje de Charlie Sheen en el episodio final de 'Dos hombres y medio'

En febrero de 2015, CBS emitió el último episodio de 'Dos hombres y medio', después de meses de idas y venidas sobre la posibilidad de que Charlie Sheen pudiera participar en algún momento de la última temporada. Sin embargo, se acabó confirmando que el actor, despedido por su adicción a los estupefacientes, al alcohol, al sexo y a las fiestas salvajes, su falta de profesionalidad y sus continuos retrasos, no estaría presente en el cierre de la serie que protagonizó durante tanto tiempo. El personaje de Charlie, de hecho, fue protagonista de un polémico y decepcionante desenlace en el que el intérprete tuvo sustitutos.

La ausencia de Charlie no solo se palió con una curiosa animación en forma de caricatura, sino que también se recurrió a un doble de carne y hueso. En el caso del primer recurso, los encargados de la serie recurrieron a él para dar un toque de humor a lo que había ocurrido con Sheen durante su ausencia: había sido secuestrado por Rose, quien lo habían mantenido aislado en un pozo hasta que él pudo escapar. Una huida que concluyó con el personaje acercándose a la puerta de su antigua casa, sin mostrar su rostro, para llamar al timbre. La escena, sin embargo, quedó lejos de ser un reencuentro entre el antiguo protagonista y el resto de personajes, dado que el doble de Sheen era repentinamente aplastado por un piano, tras lo cual ocurría lo mismo con Chuck Lorre, creador de la ficción, mientras se encontraba sentado en su silla en plató.

7 Virginia en 'La casa de las flores'

Imágenes de Virginia, sin mostrar su rostro, en la segunda temporada de 'La casa de las flores'

Aunque la primera temporada de 'La casa de las flores' cosechó un considerable éxito en Netflix, la segunda temporada llegaba con una decepción para los fans: Verónica Castro, encargada de dar vida a Virginia de la Mora, había abandonado la serie, por lo que la actriz ya no estaría en las posteriores temporadas de la ficción. Su marcha, aunque supuestamente conocida, dado que la actriz habría firmado para trabajar una única temporada, obligó a poner fin a su personaje, cuyo fallecimiento se confirmaba en el primer episodio de la segunda temporada, a causa de un cáncer.

Antes de conocer dicha tragedia, Virginia protagonizaba una primera escena en la que se podía ver al personaje de Verónica Castro robando el dinero de su propia familia. No obstante, aunque se pudo ver el rostro de la actriz antes de que Virginia se alejara del coche, esa escena pertenecía a la primera temporada, que se intercaló con imágenes de la hasta entonces protagonista de espaldas, o mostrando solo sus manos mientras recogía el dinero y empaquetaba sus cosas. Imágenes en las que Castro ya no estaba presente pero que, junto a las imágenes grabadas en la temporada anterior, suplieron su ausencia, al igual que los flashbacks protagonizados por el personaje que se emitieron posteriormente, en los que Isabel Burr tomaba el relevo como una versión más joven del personaje. Además, contó con una aparición especial, sin mostrar su rostro, en el desenlace de la ficción de Netflix.

8 Karev en 'Anatomía de Grey'

Karev oculta su cara en su despedida en 'Anatomía de Grey'

En enero de 2020, se dio a conocer la marcha de Justin Chambers de 'Anatomía de Grey', serie de la que formaba parte como uno de los actores principales que habían estado presentes en el piloto de la exitosa y longeva producción. "No hay un buen momento para decir adiós a una serie y un personaje que ha definido gran parte de mi vida durante los últimos quince años. Sin embargo, desde hace un tiempo, quería diversificar mis papeles y opciones profesionales. Y ahora que me acerco a los cincuenta y estoy bendecido con mi magnífica mujer y mis cinco hijos maravillosos, es el momento", anunció Chambers, en un comunicado. La noticia sorprendía a los fans, dado que el intérprete ni siquiera había grabado el desenlace de su personaje en la ficción, cuya despedida definitiva ocupó el episodio décimo sexto de la temporada dieciséis, emitido a principios de 2020.

Por entonces, los encargados de la producción no recurrieron al actor, que ya había concluido su paso por la serie, sino que mostraron lo que había ocurrido con él a través de varios recursos. Karev se despedía con varias cartas que había enviado a Meredith, Bailey y Webber, en las que aclaraba su marcha: al acudir a Izzie (Katherine Heigl) para pedirle ayuda para evitar que Meredith perdiera su licencia, descubría que ella había tenido mellizos, dos niños de los que era el padre. Dicho descubrimiento lo empujaba a abandonar su vida en Seattle para instalarse con ellos en Kansas y vivir una nueva vida en familia de la que se pudieron ver algunos retazos mientras se escuchaba su despedida. No obstante, en dichas imágenes, los pequeños eran los protagonistas, acompañados por dos dobles, el de Chambers y la de Heigl, a quienes no se les veía el rostro en ningún momento, ya fuera porque estaban de espaldas o porque su cara quedaba fuera de plano. Un recurso que funcionó en lo que resultó ser un emotivo adiós, tanto para el actor como para su personaje.