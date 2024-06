Valencia obliga a Rosa López a cantar en el Orgullo en plena guerra con los colectivos LGTBIQ+

Por Toño García Rodríguez |

Rosa López se enfrenta a un complicado momento profesional, y es que, desde que fue contratada el pasado 7 de junio por un promotor valenciano, interlocutor de la dirección general de diversidad, para realizar un miniconcierto en la fiesta del Orgullo LGTBIQ+ de Valencia, todo se ha convertido en una sucesión de imprevistos. Una situación de fuego cruzado entre el ayuntamiento y algunos colectivos sociales ha ensombrecido lo que iba a ser un motivo de celebración.

Rosa López en el Benidorm Fest 2023

En un inicio, la cantantedurante la celebración del Orgullo en la capital valenciana. De hecho, esto es algo que la extriunfita ya ha hecho en otras ocasiones en diferentes localidades, incluida la que protagoniza la polémica. Según explica su representante a Levante-EMV, ha sido la asociación Lambda la que ha informado sobre sus discrepancias con el ayuntamientoel 21 de junio.

"Nos ha salpicado pero bien", ha dicho el representante de López al respecto. "Hemos buscado asesoramiento legal para revocar el contrato porque al final todo el público que le sigue es LGTBIQ+. Pero nos es imposible porque habría que pagar los gastos más una indemnización, y se escudan en que el promotor ya ha contratado a mucha gente, seguridad, ambulancias, sonido, etc", explican desde la agencia, donde revelan que han ofrecido al consistorio una mediación con la artista para poder llevar a cabo la actuación del mejor modo posible, algo que ha sido denegado.

No hará el pregón

Aunque aseguran que "los colectivos han dicho que el problema no es con ella", se muestran molestos y consideran que "no hay derecho a meter a Rosa en medio de esta trifulca". Finalmente, desmienten también su rol como pregonera en la fiesta municipal, pues la artista no había sido informada de esta responsabilidad hasta que se enteró por la prensa: "Nadie nos ha dicho nada de un pregón ni en el ayuntamiento ni en la consellería. En principio no lo hará, y si lo hace tendrá que ser al margen de los políticos, consensuado con Lambda y contratado aparte. Cosa que de momento no han hecho".