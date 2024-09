Por Beatriz Prieto |

El segundo programa de 'La revuelta', emitido la noche del martes 10 de septiembre, trajo consigo el debut esta temporada de Valeria Ros, quien ya formó parte de 'La resistencia' desde el pasado año. Un trabajo que la colaboradora había compaginado con 'Zapeando' y la grabación de la última edición de 'Tu cara me suena', relación con Atresmedia que podría haber llegado ahora a su final, tal y como dejaron caer antes de que entrara al escenario.

David Broncano junto a Valeria, en su primera intervención en 'La revuelta'

"Primer día aquí, excelente cómica, la conocemos de hace tiempo...", arrancó Broncano, procediendo a presentar a Ros, tras lo cual se interrumpió para confesar que. "No, ya no", intervino Grison . "Sí, sí. Está en 'Zapeando' y en lo otro de cantar", insistió el presentador. "A lo mejor no", insistió el humorista, a quien se sumó su compañero Sergio Bezos para señalar que

"¿No está en Atresmedia ya?", preguntó Broncano quien, ante la negativa de sus compañeros, reconoció que "me sabe mal". "A lo mejor si esto va muy bien, se lo vuelven a pensar. Igual le han obligado a elegir y ella ha elegido estar aquí", dejó caer Ricardo Castella, despertando un aplauso entre el público, justo antes de recibir a Ros. "No sabía que ibais a empezar con eso", confesó la humorista, cuando Broncano aseguró que "te has equivocado. La has cagado, esto puede ser flor de un día". "¿Creéis? Yo creo que lo vamos a petar", apostó la colaboradora.

"Por ahora no estoy allí"

"Yo no me habría ido de Atresmedia, ¿eh?", admitió Broncano. "¿Pero cómo me hacéis esto? Igual podía volver, pero ya no. Ya queda rarísimo", lanzó Ros, cuyo abandono de Atresmedia compararon con "el cuarentón que deja a su mujer por un lío de una noche". Sin embargo, en medio del cachondeo, Broncano señaló que "no sé cómo de real es esto", momento en el que su compañera matizó que "es real en el sentido de que vengo aquí a hacer mi sección y por ahora no estoy allí". "Por nuestra parte no hay problema, puedes estar en Atresmedia", le aseguró el presentador. "Ya lo sé, por eso estoy aquí, los que no me hacen elegir", remató la humorista.