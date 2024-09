Por Redacción |

El 10 de septiembre de 2024, 'La revuelta' emitía su segundo programa en La 1 de Televisión Española. Como era habitual en 'La resistencia' y se mantiene en la cadena pública, Sergio Bezos se encarga de hacer un show previo al formato, para interactuar con el público. De esa especie de monólogo, el público elige a dos personas que tienen un papel especial en el programa: una de ellas se sienta en un inodoro y otra en una silla de playa.

Kenzy en la silla de playa de 'La revuelta'

Por casualidad, en la segunda entrega de 'La revuelta', el público decidió sentar en esa silla de playa a una cara muy conocida para los seguidores del Benidorm Fest y de Eurovisión y que representó a San Marino en el Festival de Eurovisión 2024 David Broncano no desaprovechó la oportunidad y le pidió que cantara algo, por lo que, dejando a todos sorprendidos con su chorro de voz.

Minutos más tarde, Valeria Ros, una de sus colaboradoras habituales, se estrenaba en el ente público. Durante su intervención, Ros escuchó algo que venía del público y reaccionó de la siguiente manera. "Es una mierda de chiste. Oye tú, que tienes una banda de rock que tampoco la conoce ni Perry", soltaba la humorista.

"Le has hecho una faltada innecesaria. Viene de público la muchacha y se lleva una hostia", le recriminaba el presentador. "Y además somos mujeres, perdón, lo siento", se disculpaba Valeria Ros. "Es un pitbull, un estímulo negativo y te muerde el cuello", añadía Broncano, entre risas por lo ocurrido.

La experiencia de Kenzy

Tras la emisión del segundo programa de 'La revuelta', que ha superado a 'El hormiguero' en la franja de estricta coincidencia, la vocalista de Megara ha hecho un vídeo en sus redes sociales explicando todo lo que ha pasado. "Yo que iba pequeña, intentando no llamar la atención, no me apetecía que me sacaran en ningún lado porque cuando hablo, sube el pan", decía Kenzy.

"Para los que no nos conozcan, como ha sido el caso de Valeria Ros, deciros que somos una banda, que tenemos tres discos y hemos estado en Eurovisión este año y en el Benidorm Fest el año anterior", aclaraba, dejando claro que se lo ha pasado muy bien en el formato producidopor RTVE en colaboración con El Terrat y Encofrados Encofrasa.