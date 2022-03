Hace apenas una semana, RTVE anunció que sus corresponsales abandonaban Rusia ante la persecución descarada que había iniciado el Kremlin contra la prensa extranjera. Por entonces, el gobierno ruso aprobó una ley contra la divulgación de "información falsa", con hasta quince años de cárcel, lo que ha obligado a distintas cadenas y entidades de todo el mundo a retirar a sus reporteros y profesionales del país. En medio de las acusaciones de manipulación informativa hacia el Kremlin, la cadena televisiva rusa Channel One se ha visto sorprendida por la editora de la misma, Marina Ovsyannikova, quien irrumpió en el informativo con un enorme cartel y gritos en contra de la guerra de Putin con Ucrania, el lunes 14 de marzo.

"Parad la guerra. No os creáis la propaganda, os están mintiendo", rezaba el cartel que sostenía Ovsyannikova detrás de Yekaterina Andreyeva, la presentadora de los informativos Vremya, los más vistos de Rusia, mientras gritaba "no a la guerra". Su intervención apenas duró unos segundos antes de que los encargados de la cadena cortaran la conexión con el plató para dar paso al vídeo de una de las noticias. Un episodio que la agencia rusa Tass ha tachado de "un incidente durante una transmisión en vivo", mientras que Ovsyannikova ha sido detenida bajo la acusación de "desacreditar a las fuerzas armadas de Rusia".

Antes de lanzarse a protestar ante las cámaras del canal, la editora, consciente de cuáles podrían ser las consecuencias, grabó un vídeo en el que lamentaba su participación en los medios rusos. "Lo que está pasando en Ucrania es un crimen y Rusia es el agresor", afirmaba Ovsyannikova, quien achacaba "la responsabilidad de esta agresión" a Putin. La profesional también destacó que "mi padre es ucraniano, mi madre es rusa, y nunca fueron enemigos" y se mostró arrepentida por su participación en la manipulación informativa llevada a cabo por parte del Kremlin desde hace tanto tiempo: "desafortunadamente, a lo largo de los últimos años he trabajado para Channel One".

A woman burst onto Russia's main live evening newscast today with a sign that says:



"Stop the war

Don't believe propaganda

They're lying to you"



And chanting: "Stop the war! No to war!"pic.twitter.com/pKVKZFVEM3