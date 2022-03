La guerra sigue sin cesar en Ucrania desde que Valdimir Putin anunciara el comienzo del ataque militar. Multitud de periodistas se han desplazado hasta la zona de conflicto para informar de primera mano, y ellos tampoco están exentos de ser atacados. Ejemplo de ello es lo que le ha pasado a un equipo de Sky News.

Equipo de Sky News

Un equipo de cinco periodistas viajaba en un vehículo el lunes cuando comenzaron a dispararles. El corresponsal jefe de Sky News, Stuart Ramsay, recibió un disparo en su espalda y el cámara Richie Mockler otros dos en su chaleco antibalas, como recoge The Guardian. "Recuerdo haberme preguntado si mi muerte iba a ser dolorosa. Pero lo que me sorprendió fue que no dolió tanto. En realidad, fue más como recibir un puñetazo", recuerda ahora Ramsay, que evitó un desenlace fatídico al ir protegido.

Los cinco profesionales, que se encontraban en la ciudad ucraniana de Bucha, consiguieron escapar y han podido mostrar algunas imágenes del tiroteo. El corresponsal jefe ha contado que, inicialmente, pensaron que los disparos procedían de un puesto de control del ejército ucraniano. Sin embargo, una vez a salvo y rescatados por la policía ucraniana, se les informó de que los atacantes era un "escuadrón de la muerte" ruso.

Su retrato de la guerra

Tras el tiroteo, el equipo de Sky News fue evacuado y ya se encuentra en Reino Unido. Stuart Ramsay ha hablado sobre el incidente y la situación en Ucrania. "Tuvimos mucha suerte, pero miles de ucranianos están muriendo, y las familias están siendo atacadas por escuadrones de la rusos al igual que nosotros. (...) Esta guerra empeora cada día", aseguraba el corresponsal jefe de la cadena británica.