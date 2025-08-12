'Valle Salvaje' casa a José Luis y Victoria antes de desvelar el gran secreto de la serie

Por Sandra Alcaide Barrón |

La culminación del enlace entre Victoria y José Luis en ' Valle Salvaje . El viernes 8 de agosto, la serie finalizaba su capítulo dejando las cosas en el aire; sin embargo, de esta forma empezaba el capítulo del lunes, donde

Justo cuando la pareja estaba dispuesta a arrancar la ceremonia a pesar de la no llegada de su testigos, la entrada de Bernardo y Mercedes detuvo todo, dejando los rostros del cura y los protagonistas helados. Tras esta fría aparición, el padre preguntaba a ambos testigos sobre el enlace que se iba a producir, a lo que estos respondían que "no conocemos impedimento para que se desposen lo que se disponen a hacerlo libremente".

Bernardo y Mercedes llegando a la boda de Victoria y José Luis en 'Valle Salvaje'

Tras este tenso instante protagonizado por los testigos, José Luis y Victoria unían al fin su matrimonio en un dulce beso tras el que este le susurraba unas bonitas palabras: "Enhorabuena, excelentísima duquesa de Valle Salvaje". Sin embargo, un nuevo enfrentamiento disiparía la felicidad de Victoria en el día de su boda. "Te reconozco que por un momento temí que no se presentaran", le confesó a su nueva cuñada, Mercedes, hermana de la anterior esposa de José Luis, que fue asesinada por Victoria.

"No había motivo alguno para faltar a nuestra palabra. Ahora somos las dos duquesas, Victoria, espero que las cosas entre ambas puedan cambiar", le respondía Mercedes. Sin embargo, la recién casada le dejaba claro que sí, que las cosas ya habían cambiado, aunque no parece que para bien: "Seguro. De hecho, ya han cambiado, para siempre".

José Luis y Victoria dándose el "sí, quiero" en 'Valle Salvaje'

Las verdades destapadas tras la boda de José Luis y Victoria

Tras la unión definitiva de José Luis y Victoria, Mercedes mostraba su gran arrepentimiento por haber contribuido a la boda de la asesina de su hermana. "He dado mi beneplácito a esa monstruosa boda. Sé que era necesaria para nuestra supervivencia, pero no sé si voy a poder perdonarme... He permitido que mi hermana que está en el cielo fuese testigo de cómo el único hombre al que amó desposaba con la mujer que le quitó la vida... He cometido el mayor error de mi vida", le confesaba a Bernardo.

Además, tras el enlace se destapaban dos verdades ocultas de 'Valle Salvaje'. En primer lugar, los protagonistas de la ficción descubrían la verdad sobre la propiedad de las tierras del valle, que jamás pertenecieron al duque, sino que siempre han sido de don Evaristo Salcedo de la Cruz y ahora de Pedrito. Por otro lado, Victoria le confesaba a José Luis el romance entre su sobrina y el hijo de este, Rafael.