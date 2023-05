Vuelven a vandalizar la placa de La Veneno con pegatinas de Franco: "Es una vergüenza"

Por Redacción |

Cristina Ortiz La Veneno ha vuelto a estar en boca de todos por el homenaje que le hizo la drag queen Jessica Wild en 'RuPaul's Drag Race: All Stars'. La puertorriqueña vistió el característico vestido con pezoneras rojas del icono español y gracias a su actuación ganó el lipsync. No obstante, parece que no todos se acuerdan de Ortiz con respeto y cariño.

La placa de La Veneno antes y después del acto vandálico

El Ayuntamiento de Madrida La Veneno que tuvo que ser colocada de nuevo después de que fuera arrancada. En esta ocasión ha vuelto a sufrir un acto de vandalismopegadas en la plancha de metacrilato que la protege. Numerosas imágenes del dictador de perfil en un fondo del mapa de España tapan por completo la placa e impiden su vista.

Este acto vandálico ha indignado a distintos usuarios de Twitter, que lo han calificado como "absolutamente vergonzoso" y han pedido a los políticos una respuesta. "Me acabo de encontrar la placa de Cristina Ortiz, La Veneno, forrada con pegatinas con la cara de Franco y la bandera de España. Esto es una vergüenza", sentenciaba uno de ellos. A pesar de ello, también se pueden observar los mensajes de apoyo que los admiradores le escriben a diario: "Furia travesti", "Eterna" o "Auténtica" son algunos de ellos.

Así me acabo de encontrar la placa de Cristina Ortiz, la Veneno, en el Parque del Oeste. Forrada con pegatinas con la cara de Franco y la bandera de España. Esto es una vergüenza. pic.twitter.com/Qx1FHyBwjf — Blue Rodríguez (elle) (@bluerodriguex) May 25, 2023

No es la primera vez

Después de reponer la placa tras ser arrancada en 2019, sufrió otro ataque por parte de sectores contrarios al colectivo LGTBIQ+ y, más concretamente, de las personas trans. El 6 de marzo de 2021, grupos transexcluyentes escribían con pintura roja en la placa de metacrilato: "Sois patriarcado. Abajo Ley Montero". Horas después, eran los seguidores de La Veneno los encargados de limpiar y "restituir la dignidad del homenaje a Cristina Ortiz, La Veneno", según explicaban ellos mismos en sus redes sociales.