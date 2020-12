'Veep' podría regresar con una nueva temporada "cuando Biden devuelva a Estados Unidos a la normalidad"

Selina Meyer podría estar preparando su regreso. Hace apenas un año y medio del final de 'Veep' pero su protagonista, Julia Louis-Dreyfus, y su showrunner, Dave Mandel, han declarado durante una entrevista para el podcast "The New Abnormal" de Daily Beast que la galardonada sátira política de HBO podría volver próximamente a nuestras pantallas "una vez que Joe Biden devuelva a Estados Unidos a un estado de normalidad" después de cuatro años bajo el mando de Donald Trump.

Julia Louis-Dreyfus como Selina Meyer en 'Veep'

Louis-Dreyfus afirma que el reparto y el equipo "se ha planteado seriamente" el regreso de la ficción ganadora de diecisiete Emmys que surgió a partir de la sátira de BBC 'The Thick of It' de Armando Iannucci. "Ciertamente lo hemos discutido. Todos están en otros proyectos, pero no descartaría por completo hacer alguna cosa relacionada con 'Veep'. Hay un área a la que podríamos volver a saltar. Creo que Dave y yo hemos hablado de ello", dice la actriz.

"Dejamos bastantes cosas sin contar, hicimos algunos saltos temporales y podríamos regresar para responder algunas preguntas, así que creo que todo es posible", contesta Mandel, que confiesa que para hacer humor se requiere una base de normalidad. "Si pudiésemos volver a una época en la que no se piensa en el presidente cada seis minutos, creo que tal vez podríamos volver a hacer una buena sátira política. Pero Trump y sus partidarios nos lo ponen muy difícil. Cada día elevan el listón de la estupidez, así que se hacía muy difícil ser más estúpido que ellos".

"Pero siempre hay una oportunidad para la sátira", añade Louis-Dreyfus, "y tenemos la esperanza de que con la administración Biden las cosas se calmen y entonces podamos volver a ser los que escandalicen".

La realidad imita al arte

Como anticipo, el próximo domingo el elenco de 'Veep' se reunirá para una lectura de guión de un famoso episodio de la quinta temporada que ahora parece presagiar los infortunados intentos de Trump de evitar su derrota. En el episodio, titulado "Mother", Meyer intentar evitar a toda costa su salida de la Casa Blanca ordenando a las autoridades Nevada que dejen de contar votos justo después de reclamar un recuento.