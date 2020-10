Lo que las actrices de 'Veneno' nos han enseñado de la vida de Cristina Ortiz

En mayo de 2019, Atresmedia Studios dio a conocer sus intenciones de crear un biopic sobre el mítico personaje de la Veneno que, finalmente, se convirtió en una serie de ocho episodios basados en las memorias de la fallecida celebrity, escrita por Valeria Vegas: "¡Digo! Ni puta ni santa". Un proyecto que, tras mucho esfuerzo y trabajo, acabó saliendo a la luz a través de Atresplayer Premium a finales de marzo, bajo el título de 'Veneno', con el inconveniente de que tanto su emisión como su rodaje se vieron paralizados por la irrupción del coronavirus en España y el posterior confinamiento.

Cristina Ortiz, la Veneno, en la portada del libro "¡Digo! Ni puta ni santa"

A pesar de la larga espera entre sus dos primeros episodios y con respecto a los siguientes, la historia de Cristina Ortiz planteada por Javier Ambrossi y Javier Calvo ha ido conquistando con cada episodio a más espectadores desde que su emisión pasó a ser semanal a partir de septiembre, ya con el rodaje completado y la serie lista para emitirse ante el público. Dicho éxito, ya se veía venir con sus dos primeros episodios y, de hecho, a finales de julio, Atresmedia anunció un acuerdo con HBO Max para que la ficción sobre la Veneno alcanzara Estados Unidos y Latinoamérica, dando así un importante salto internacional.

Más de un año después de que se anunciara el ambicioso proyecto, la serie 'Veneno' ha llegado a su final con su octavo episodio, en el que se recogía la trágica muerte de su protagonista y lo que supuso para su entorno y aquellos que, más o menos, la conocían. Un recorrido que ha contado en su reparto con actrices como Jedet, Daniela Santiago o Isabel Torres para dar vida a la mítica Cristina de una forma tan profesional como respetuosa. Por ello, ante el final de la serie 'Veneno', en FormulaTV recogemos la visión que nos han ido ofreciendo las distintas actrices que han participado en la producción sobre la persona que acabó convirtiéndose en todo un referente del colectivo transexual, tras derribar tabúes en televisión con su naturalidad y desparpajo.

1 Jedet: "Quiero mucho a Cristina, aun sin conocerla"

El impacto de la Veneno en las generaciones más jóvenes es patente a través de Jedet, quien a sus 28 años ha sido la encargada de dar vida a Cristina en su época de juventud, antes de que se diera a conocer en televisión., manifestaba la actriz, en una breve entrevista , a principios de año, en la que aseguraba sobre Cristina que "me ha inspirado muchísimo a lo largo de mi vida". De hecho, la granadina explicó por entonces que, aunque se había presentado al casting de una película al mismo tiempo que al de 'Veneno', su necesidad de fichar por la serie basada en la vida de Cristina Ortiz era algo esencial para ella en muchos sentidos.

La actriz y cantante era la encargada de plasmar aquellos años en los que Ortiz reafirmaba su identidad de género gracias a personas que se cruzaron en su camino y que habían pasado por experiencias similares a la suya. Una etapa de cambios que estaba experimentando la propia Jedet, en pleno proceso antes y durante el rodaje. "Me ha ayudado mucho hacer mi transición a la vez que el personaje de La Veneno. Muchas de las cosas que ella vivía, yo las podía entender", reconocía la actriz, en una entrevista concedida en junio. A pesar de interpretar, quizás, la época de la vedette menos conocida por el público, eso no ha supuesto mucho problema para la granadina, gracias a las fuentes con las que ha contado. "Mi etapa de La Veneno es la que está menos documentada y tenía que construir sobre algo que no sabía lo que era. Me insistían en que tenía mucha luz en esa época, que era más inocente pero, al mismo tiempo, tenía esa esencia de ella", explicó Jedet, antes de señalar que "en la serie, se va viendo cómo gradualmente va perdiendo el brillo que ella tenía".

"Tuve la suerte de reunirme con el hermano de Cristina en Adra", desveló la actriz, que pudo visitar el lugar donde creció y veraneó la Veneno en su juventud. Una fuente a la que se unieron los testimonios de Paca la Piraña y Valeria Vegas, amigas de la celebrity, además del apoyo de los Javis y el estudio de la biografía de Cristina. Además, Jedet también recordó cómo llegó al rodaje de la serie "con mucho miedo al rechazo y a que me compararan con mis compañeras". "Ellas me apoyaron mucho, me aconsejaban, me arropaban. Hacer de la Veneno me dejó muy clara la suerte que tenemos ahora. Aunque no se haya avanzado todo lo que debería, sí se ha avanzado un poco, al menos", recordó la actriz. Tras concluir el rodaje, ya en septiembre, Jedet pudo hacer balance de lo que había supuesto para ella dar vida a la Veneno. "Fue un reto enorme y una responsabilidad también porque quiero mucho a Cristina, aun sin conocerla", reconoció la actriz, quien declaró que una parte de la vedette "siempre ha estado ahí", con ella, "incluso antes de grabar la serie". "Lo que más me han dicho en mi vida es que recuerdo a La Veneno", confesaba la granadina, tras lo cual manifestó que "siempre he estado muy conectada a ella, la entiendo mucho".

2 Daniela Santiago: "Cristina sería feliz si hubiese visto 'Veneno'"

. Una mujer a la que la actriz malagueña tuvo ocasión de conocer en persona, incluso convivió con ella durante un mes, tal y como recordó en una entrevista concedida a FórmulaTV a principios de octubre. "Tenía 17 años y me vine a Madrid. Estaba en la plaza de Chueca y, de casualidad, me la presentaron. Rápidamente nos caímos muy bien y me dijo de ir a vivir con ella", explicó la intérprete, antes de matizar que "su carácter era muy especial, muy particular. Ella ya tenía unas costumbres muy suyas y yo era una niña. Necesitaba vivir a mi manera y era un poco mandona"., confesó la actriz, al hablar de la posibilidad de que Cristina fuera un modelo para ella por entonces, cuando "no sabía ni lo que era un referente".

La oportunidad de interpretar a la Veneno, le dio pie a reunirse con Pepe Navarro, quien "se quedó impactado cuando me vio, porque me dijo que el parecido físico era brutal, y que le estaba emocionando mucho". De hecho, "cuando Pepe Navarro mira a mi personaje, sentí que se estaba despidiendo de Cristina a través de mí", rememoró la actriz, al recordar el cameo que el expresentador protagoniza en el quinto episodio de la serie. Por supuesto, Daniela también aprovechó el encuentro para saber "cómo era ella detrás de la cámara". "Se me quedó una frase que me gustó mucho: 'ella era un corazón gigante en unas manos equivocadas'", manifestó Daniela, quien reconoció que "esa frase me tocó un poquito", dado que ponía de manifiesto la inocencia de Cristina mientras se rodeaba de gente que solo se aprovechaba de ella, como fue el caso de Andrea, su novio italiano, algo que plasma la ficción. "Me quedé con un sabor amargo, porque me da la sensación de que ella nunca fue feliz. Y eso es triste", reconoció Santiago, al recordar la ilusión de Ortiz por sus relaciones mientras se aprovechaban de ella.

Durante el encuentro, Santiago se mostró muy segura de que si Cristina "pudiese ver cómo la quiere la gente, cómo la respetan, cómo la ha aprendido a querer, creo que le hubiese encantado y sería feliz". Además, la malagueña contó cómo, tras concluir el rodaje, acudió a Adra porque "necesitaba soltar a Cristina, la he tenido durante un año conmigo". "Es un personaje muy fuerte y no lo puedes tener contigo durante mucho tiempo", añadió la intérprete, antes de confesar que "esta serie me está cambiando por dentro". "Las secuencias con la madre de Cristina eran muy duras. Hubo veces que tuve algún ataque de ansiedad, porque me metía de lleno. Era reprocharle a mi madre por qué no me quieres ver, qué te he hecho... esa impotencia que ella tuvo que seguir", relató Daniela, haciendo referencia a las escenas que compartió con Mercedes León, encargada de dar vida a la madre de la vedette, con quien protagonizó algún que otro emotivo y duro encontronazo.

3 Isabel Torres: "No es fácil verse tan famosa de repente, sobre todo habiendo sufrido como Cristina"

La canaria Isabel Torres ha sido la responsable de interpretar a Veneno ya en su madurez, con su caótico regreso a televisión, sus relaciones tóxicas, los enfados con sus amigas y sus problemas con la justicia. Una época oscura para la vedette que la intérprete ha sabido reflejar de forma maestra, incluso a pesar de que Ortiz era bastante desconocida para Torres., reconoció Torres, en una entrevista con FórmulaTV publicada ayer mismo. "Cristina fue una mujer tan fuerte quepara mucha gente de generaciones más jóvenes", opinó la intérprete, con seguridad.

"Yo creo que ella se mete dentro de mí para ayudarme a hacer el papel, porque me ha ayudado muchísimo", explicó la canaria, antes de confesar que ella misma había solicitado apoyo a la difunta vedette. "He conseguido hacer un personaje que no fuera una imitación o burla, sino una cosa creíble", manifestó Isabel, cuya edad, próxima a la de la vedette que interpreta, provocó que, de joven, la apodaran igual que a Cristina. "Estuve viviendo cuatro años en Ámsterdam y, cuando volví en el año 98, que era cuando ella estaba en pleno auge, iba por la calle y me decían: 'ahí va la Veneno'", rememoró Torres, quien calificó a Ortiz de "monumento, era un espectáculo de mujer". "En el fondo me enterneció. Una mujer como ella, con la situación que vivió y de repente verse tan famosa, tienes que tener una mente muy amueblada para encajar eso", opinó la actriz, equiparando dicho salto a la fama de la Veneno con el que ella misma estaba experimentado tras interpretarla en la conocida serie.

"Si no estás preparada, mucha gente se queda en juguete roto porque no sabe encajar la fama. A lo mejor no te llaman más, como le pasó a ella, y te quedas en ese limbo, en esa espiral cuesta abajo", declaró Isabel, al recordar una de las oscuras etapas de la Veneno que recoge la serie y que ella misma interpreta, en parte, al igual que Daniela Santiago. "Le he puesto todo el amor del mundo porque creo que ella se lo merece. Ella sin quererlo se convirtió en un referente. Nunca fue por la vida dando pena, sino al contrario: a pesar de todo el dolor y la falta de cariño, demostró siempre su mejor lado, el más fuerte, el más impetuoso", alabó Torres. Una época que, de hecho, es la que más público actualmente recuerda, algo que a la intérprete "llegó a asustarme" por la responsabilidad que conllevaba. Tanto fue así, que todo el trabajo de Isabel con el equipo de la serie para lograr tener el acento y las maneras de la Veneno, han acabado calando muy hondo en la actriz. "La Veneno se me sigue metiendo dentro y tengo que hacer un sobreesfuerzo para no sacarla, porque sale sola", aclaró Torres, antes de matizar que "la estamos controlando".

4 Desi Rodríguez: "Fue como ver a una Virgen, lo tenía todo"

Desi Rodríguez como Paca la Piraña en 'Veneno'

Desi Rodríguez ha sido otro de los grandes fichajes de 'Veneno' y ha sido la actriz que ha dado vida a Paca La Piraña en su juventud, quien fuera la mejor amiga de Cristina. Una amistad que Rodríguez reconoció que "me llama la atención" en una entrevista realizada en septiembre, dado que a ambas "les unió más lo malo que lo bueno". "Cuando La Veneno estaba en su apogeo no se acordaba ni de Paca la Piraña ni de nadie, solo se acordaba en las malas. Y en la serie hay momentos muy, muy, muy bonitos entre ellas", elogió la intérprete quien, aunque no considera a la Veneno exactamente como una referente, si manifestó su admiración hacia ella.

"Yo crecí con La Veneno porque yo tendría nueve o diez años", recordó Desi, quien tuvo ocasión de conocer a la vedette en Chueca tras 'Gran Hermano 14', en el año 2013. "Vino a saludarme y yo me quedé encogía, porque era La Veneno saludándome a mí, cuando yo la he visto a ella desde chica en la tele. La vi y fue como ver a una Virgen, la tía lo tenía todo", explicó Rodríguez, quien describió a Cristina como una mujer "sexy, guapa, utilizaba unos modelos que yo no he visto en ningún sitio", además de "ese aura tan misteriosa que tenía alrededor".

"Para mí, en realidad, referente no fue porque cuando la veía en televisión no sabía lo que yo era", aclaró la intérprete, quien manifestó que incluso había tenido ocasión de conocer a parte de la familia de Cristina, porque "tengo familia en Almería". "Hasta que no fui mayor, no empecé a ver que La Veneno llevaba razón en muchas cosas. Ves vídeos de ella otra vez y ves que la tía es un buen referente porque, con sus locuras y todo, consiguió siempre lo que quiso", definió Desi, que matizó que a Ortiz "le costó un poco más" alcanzar sus metas, como el libro o la serie sobre su vida.

5 Lola Rodríguez: "La Veneno no hablaba de la forma más correcta, pero al menos hablaba"

La actriz Lola Rodríguez fue escogida tras un proceso de casting para interpretar a Valeria Vegas, escritora de las memorias de la Veneno y amiga personal de la vedette a la que la canaria tuvo ocasión de conocer en persona para construir su propia interpretación. Durante la entrevista concedida a FórmulaTV, además de hablar de su buena relación con la escritora, a quien considera como una hermana, Lola también pudo arrojar luz sobre su propia visión de Veneno y lo que había significado en su vida. "No era un referente como tal, porque ha sido una persona que por sus circunstancias y lo que vivido ha adquirido una forma de ser y de afrontar la vida bastante difícil", opinó la actriz, antes de señalar que "sí que obviamente es una mujer que nos abrió camino a todas y que siempre he tenido en cuenta, siempre la he admirado".

"Yo conocí a la Veneno cuando tenía nueve años, cuando estaba investigando sobre la transexualidad", confesó la actriz, antes de añadir que "me enamoré de su figura, de su desparpajo, de cómo hablaba". "Quizás no lo hacía de la forma más correcta, pero al menos hablaba y lo mostraba de una forma tan abierta y natural, cuando en ese momento no se hablaba, por ejemplo, de si se operaba o no", explicó Lola, haciendo referencia a las cientos de declaraciones en las que la Veneno, sin preparación previa de un discurso, hacía referencia a su condición como transexual y la realidad de muchas de las personas de dicho colectivo, al igual que tampoco se cortaba a la hora de confesar que no estaba operada. Esto último, de hecho, no impedía que la Veneno "disfrutaba de su genitalidad y eso explotaba la cabeza", tal y como recalcó la intérprete. "Por eso es una mujer a la que hay que respetar, por todo lo que ha hecho", defendió Rodríguez quien señaló que "aunque no ha sido mi referente toda mi vida, le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho".

6 Lara Martorell: "Veneno ayudó mucho a abrir camino"

Lara Martorell tuvo ocasión de visitar las instalaciones de FormulaTV, donde habló de su experiencia trabajando en 'Veneno', donde da vida a la "archienemiga" de la Veneno en su juventud, la Fanny. Un personaje que "mete mucha caña" a la protagonista, "porque en el fondo la ve como una posible rival", aunque Martorell también se presentó para el casting de Cristina, mujer sobre la que también tuvo ocasión de hablar. "A mí me ha encantado siempre", manifestó la actriz, al hablar de la vedette, de quien afirmó que la televisión no la había tratado bien y destacó el hecho de que Cristina había abierto el camino "muchísimo" al colectivo transexual.

"Me da mucha rabia, porque antiguamente, incluso ahora, para ser aceptada te dicen hasta que 'no te comportes así, normal que se metan contigo'", protestó la actriz, haciendo referencia al increíble desparpajo de la Veneno y su forma tan directa de decir las cosas. "Todo tiene su lugar y Cristina no era así las veinticuatro horas del día, era un personaje", recalcó Martorell, quien defendió que "cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana". "Creo que era graciosísima", elogió Lara sobre la mítica vedette, de quien destacó sus característicos gestos, "el ímpetu que tenía", el hecho de que "decía lo que pensaba, sin pelos en la lengua" o su "ironía y cinismo". "Pobrecita, que no tenía casi estudios y no tenía cultura, pero qué regalazo nos hizo. Era buenísima. Yo disfrutaba viéndola", alabó Martorell, tras lo cual aseguró incluso que "me sé sus apariciones públicas de memoria".

7 Valeria Vegas: "Le faltó que su entorno la supiera escuchar"

Valeria Vegas, aunque no ha ostentado un gran papel como actriz en 'Veneno' (realizó un cameo en el sexto episodio), es la responsable de su creación, dado que fue ella quien recopiló y publicó las memorias de Cristina Ortiz. El equipo de la producción de Atresmedia, de hecho, ha contado con ella durante el desarrollo, hasta el punto de que la escritora se ha convertido en un apoyo importante para parte de su reparto. Como una de las personas cercanas a la Veneno, la valenciana tuvo ocasión de hablar con FórmulaTV, el pasado mes de junio, sobre la serie y la difunta vedette, de quien confesó que "le gustaba mucho que la escucharan, algo que a veces le faltaba en su entorno".

"Era impensable considerar que las memorias de La Veneno iban a acabar siendo una serie porque es algo autoeditado", admitió la escritora, quien tuvo que sacar adelante el libro sin el apoyo de alguna editorial, algo que se recoge en la serie creada por los Javis. Un pensamiento contrario al de la propia Veneno, quien "sí tenía esa ambición muy clara. Siempre decía que su vida era de película". De hecho, tanto ella como Paca, "nos quedamos impresionadas cuando vimos a Isabel Torres como La Veneno", dada la estrecha relación que ambas mantuvieron con la Veneno y que recoge la serie a lo largo de sus episodios, tras lo cual habló de las "distintas" Cristinas reflejadas tanto en la serie como en la vida real. "Hay dos Venenos: la del 'Mississipi' y esa Veneno pos-cárcel, cuando vuelve a salir y va a '¿Dónde estás corazón?' y da esos momentos gloriosos", explicó Vegas, durante la entrevista, al hablar sobre la difunta vedette.

"Mi Veneno es la del 'Mississipi', pero es una a la que yo no pude ver", relató la escritora, al recordar cómo, en su niñez, sus padres la mandaban a la cama y no podía ver a la vedette en el programa de Pepe Navarro. "Para mí fue un referente de visibilidad, de saber que existía esa mujer que en aquel momento a todo el mundo le parecía el diablo", declaró Valeria, quien pudo disfrutar de Ortiz en su regreso a televisión, en torno al año 2006, "prácticamente cuando la conozco". "Con la Veneno la televisión ha sido quizás no una trampa, pero siempre digo que si no hubiese ido a televisión, su vida habría sido menos triste o le habría cambiado menos la vida", opinó la valenciana, antes de afirmar que Cristina estaría muy orgullosa de la serie. "Estaría rebosante. Nos habría criticado un poco a todas en plan, 'esta no es tan guapa como era yo, pero lo hace bien', pero nos habría dado luz verde", vaticinó la escritora.

BONUS Cristina Ortiz: "La Veneno es puta y santa"

En cuanto a la propia Cristina Ortiz, la Veneno nunca se cortó a la hora de hablar sobre sí misma, tal y como ocurrió un mes antes de su trágica muerte. Fue entonces cuando, en octubre de 2016, la vedette concedió una entrevista a FórmulaTV para hablar de su libro, en un encuentro en el que dio una directa y sincera visión de su persona, llegando a reconocer que "no sé hacer la o con un canuto porque soy una analfabeta, no me da vergüenza decirlo". Cristina llegó incluso a asegurar por entonces, sin tapujos, que "no participaría en 'Gran Hermano VIP' o 'Supervivientes' porque no soy una muerta de hambre". Programas a los que tachó de "telebasura", término que separaba de 'Esta noche cruzamos el Mississipi'. "Yo no he trabajado en telebasura, yo soy la musa de Pepe Navarro", afirmó Ortiz, con seguridad.

"Soy muy espontánea, hablo como me da la gana", reconocía Ortiz, sin pelos en la lengua, antes de recordar alguna de las frases que había lanzado en los distintos programas de televisión por los que había tenido la oportunidad de pasar a lo largo de su vida. Durante el encuentro, además, Cristina recalcó que Valeria había sido quien "ha luchado estos ocho años, yo no me he movido, solamente hablé", a la hora de sacar sus memorias adelante. "La Veneno es las dos: puta y santa", afirmaba Ortiz, a la hora de hablar del título de su libro, aunque acabó decantándose más por la primera faceta, al declararse "más puta que María Martillo". "Yo esta noche de aquí, me llevo un tío para que me rellene una empanadilla", aseguraba la vedette, con su habitual soltura.

Cristina también recordó cómo se había quedado con la boca abierta la primera vez que se vio en televisión e incluso se mostró muy a favor de proseguir con su faceta como cantante. Además, la vedette se declaró a favor de que se creara una película basada en su vida, algo que "sería un drama muy fuerte. Todo el mundo con una sábana en la mano". Un vaticinio que parece haberse cumplido con el desenlace de 'Veneno', aunque por entonces Cristina apostaba por interpretarse a sí misma, en lugar de dejar la tarea en manos de otra actriz, aunque se mostraba a favor de que intérpretes como Sara Montiel encajaran en el papel.