La verdad sobre la supuesta presencia de drogas en 'La última tentación'

El estreno del debate de 'La última tentación' trajo consigo muchas discusiones entre los allí presentes y alguna que otra imagen inédita de los participantes del formato producido por Cuarzo en sus primeras noches. Entre ellas, los usuarios de las redes sociales advirtieron algo que les llamó la atención sobremanera: una escena protagonizada por Óscar, la cuenta pendiente de Andrea Gasca, e Isaac Torres.

Óscar e Isaac Torres en el debate de 'La última tentación'

En ella, vemos cómo la pareja de Lucía Sánchez Rodríguez se encuentra hablando con Mayka Rivera cuando de repente Óscar aparece y le da algo en la mano, más bien a escondidas. La imaginación de ciertos espectadores echó a volar en cuanto se cortó ese clip y se viralizó en Twitter: "¿Es droga?", preguntaba uno de ellos. "Qué sobrada, al vicio", comentaba otro.

"Creo que no les dejan entrar esas drogas, lo más seguro es que fuese un cigarro", decía otro usuario de Twitter, indicando que detrás de Isaac también aparecía Mayka con un paquete de tabaco y el equipo del programa lo pixeló para que no apareciese de forma literal la cajetilla de cigarros de la exnovia de Pablo Moya. No obstante, los comentarios que señalan que se trata de drogas han sido los más repetidos.

La versión de Marta e Isaac

Tal ha sido el revuelo de las imágenes que incluso Marta Peñate, expareja de Lester Duque, ha reaccionado a las insinuaciones, dando su versión del asunto. "Es tabaco, cada uno tiene su tabaco y algunos compañeros que solo fuman en fiestas no se llevaron... Y le está dando tabaco. Mal pensados", se quejaba la también participante de 'La última tentación'.

"Me estáis pasando mucho el vídeo del debate. Quiero aclarar que en televisión no se puede fumar, y yo le dejé el mechero a Óscar. Cuando acabó, me devolvió el mechero y ya está", se pronunciaba el cantante de "Llegó papá", despejando las dudas sobre el vídeo donde se ve cómo Óscar le devuelve algo al catalán, cansado de recibir el corte del debate.