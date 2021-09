'La última tentación' arrancó con su primera entrega en Telecinco la noche del miércoles 15 de septiembre, con los primeros reencuentros entre los principales protagonistas y sus "cuentas pendientes". Entre los cara a cara, se pudo ver el primer contacto entre Marta Peñate y Lester Duque, que no abandonaron sus habituales rencillas, aunque también apostaron por poner punto final a su historia juntos durante el reality.

Marta Peñate y Lester Duque discuten en su primer cara a cara en 'La última tentación'

"Creo que mi mayor asunto pendiente sería Marta. Hemos intentado por activa y por pasiva terminar la relación de forma sana, bien, y casi lo conseguimos", manifestó Duque, en la hoguera, antes de reunirse con su expareja, con la que "ahora mismo estamos en un punto de pelea. Discutimos por redes, nos echamos pullas y me gustaría que eso acabase", aunque no apostaba por retomar la relación sentimental. "Creo que ella es feliz y yo también lo soy. Tengo ganas de cerrar el libro con Marta y ver si por fin se olvida de mí y empieza a pensar más en su pareja y sus cosas", confesó el canario, ante las cámaras. Duque recibió entonces a Peñate, quien quiso subrayar que "en verdad yo no estoy aquí por él. Está él aquí por mí". "Hay personas que nacen egocéntricas, yo no puedo hacer nada contra eso", replicó el canario, para después apuntar que "ese es el problema que tenemos: que le tengo que dar las gracias hasta por caminar".

"A ver si conseguimos calmar un poco las aguas, porque ha sido un no parar desde que salimos de aquí. Por mi parte no ha sido, ha sido más por la suya", achacó Peñate, desencadenando una discusión entre los dos. A raíz de su rifirrafe, Sandra Barneda quiso saber qué necesitaban "para resolver los asuntos pendientes": Peñate apuntó a "una conversación", mientras Lester respondió que "un milagro directamente, porque yo lo he intentado". La expareja se sumó de nuevo en un enfrentamiento sobre quién era el culpable de sus continuos choques, antes de que la presentadora planteara si Duque había "olvidado a Marta". "No la voy a olvidar, he estado con ella once años. Pero, obviamente, he cerrado capítulo con ella", confesó el aludido, mientras su exnovia declaró que "siento un poco de coraje y me gustaría sentir lo que siente él. Pero él tiene ese sentimiento porque yo prácticamente no le hago nada, pero él me machaca mucho".

Parece que Marta y Lester han venido muy tranquilitos ???? Necesito saber, ¿de qué lado estáis?



???? Marta

?? Lester



???? #LaÚltimaTentación1 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/gBu8et2mst — La Última Tentación (@islatentaciones) September 15, 2021

"Deberíamos pasar página"

Marta Peñate y Lester Duque discuten de camino a su villa en 'La última tentación'

Los dos canarios revivieron su paso por 'La isla de las tentaciones', tras lo cual Duque reconoció que recordaba su final como algo "catastrófico". "Era una final que no me habría gustado tener, pero a veces tienes que despedirte de forma trágica, tormentosa, para ponerle final a algo", añadía el canario. Por su parte, Peñate admitió que "si no hubiera sido por la isla, no habría sido capaz de dejarlo con él", antes de que Duque dejara caer la posibilidad de que "podemos salvar la relación que tenemos. La tenemos llena de rencores, de odio y creo que deberíamos pasar página y dejar la tontería a un lado".

"Intentaré ser un poco más equilibrada que cuando vine la primera vez, pero nunca sé por dónde voy a salir", admitía Peñate, ante las cámaras del programa, tras lo cual se desplazó a su villa con su expareja, con quien mantuvo una disputa en el trayecto. "Te puedo deber estar en televisión, pero hoy estás aquí por mí", concedió Duque. "Tú no hueles la humedad de República Dominicana si no es por mí", replicaba Peñate, en un cruce continuo de reproches entre ambos, especialmente centrados en la aventura de la canaria con Dani, uno de los tentadores, en el reality original. "Es una exnovia un poco egocéntrica que se cree el centro del universo y a ver si es posible bajarle esos humos que lleva", manifestó Duque.